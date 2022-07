Le prêteur de crypto Celsius est une “fraude” et un “schéma de Ponzi”, selon un procès

Stone fait un certain nombre d’allégations contre Celsius dans le procès.

Celsius et Stone ont décidé de s’engager dans des stratégies de crypto-trading qui nécessitaient une stratégie de couverture efficace pour gérer les risques et se prémunir contre les fluctuations de prix de certaines pièces numériques, selon le procès. Il ajoute que Celsius avait une vue complète des activités commerciales dans lesquelles KeyFi s’engageait.

Stone affirme que les dirigeants de Celsius l’ont “assuré à plusieurs reprises” que la société avait conclu les transactions de couverture nécessaires pour garantir que les fluctuations de prix de certains actifs cryptographiques n’auraient pas d’impact matériel et négatif sur la société ou sur sa capacité à rembourser les déposants. Stone et son équipe se sont appuyés sur ces représentations, ajoute le procès.

“Mais ces promesses étaient des mensonges. Malgré ses assurances répétées, Celsius n’a pas réussi à mettre en œuvre des stratégies de base de gestion des risques pour se protéger contre les risques de fluctuation des prix inhérents à de nombreuses stratégies d’investissement déployées”, affirme le procès.

Stone allègue qu’il y a eu “plusieurs incidents” dans lesquels “l’incapacité de Celsius à effectuer une comptabilité de base a mis en danger les fonds des clients”.

Une autre allégation tourne autour de la pièce numérique appelée CEL. C’est le propre jeton de Celsius. Celsius dit que si les utilisateurs acceptent leur paiement d’intérêts sous forme de CEL, ils pourraient gagner des intérêts plus élevés que ceux qui ne le font pas.

Le procès allègue cependant que Celsius s’est engagé dans des transactions pour gonfler artificiellement le prix du CEL.

“Le but de ce stratagème était à la fois frauduleux et illégal : Celsius a incité les clients à être payés en jetons CEL en leur offrant des taux d’intérêt plus élevés”, affirme le procès. “Ensuite, en gonflant délibérément et artificiellement le prix du jeton CEL, Celsius a pu payer les clients qui avaient choisi de recevoir leurs paiements d’intérêts sous la forme du jeton CEL encore moins du crypto-actif.”

Stone allègue également que le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a « pu s’enrichir considérablement ».