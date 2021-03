Le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan, font l’actualité depuis la semaine dernière après leur entretien explosif de deux heures avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey, où ils ont parlé de ce qui les a forcés à quitter la vie royale. Leur entretien, qui a largué une bombe de vérité après l’autre, a révélé des détails sur la façon dont le racisme et les mauvais traitements infligés à la duchesse par les autres membres de la famille royale ont attiré la famille hors de Grande-Bretagne. Markle, qui est afro-américain, dit que son mari, le prince Harry, a révélé les préoccupations de sa famille concernant le teint d’Archie, ainsi que la sécurité à laquelle il aurait droit, avant sa naissance le 6 mai 2019.

L’un des événements les plus controversés et les plus discutés lors du bref passage de Meghan en tant que royale a été l’allégation selon laquelle elle avait fait pleurer Kate et sa belle-sœur et la duchesse de Cambridge, avant son mariage. Il y a quelques années, les gros titres sur la façon dont Meghan avait fait une crise de colère qui avait fait pleurer Kate avant le mariage de l’ancien ont été répandus dans les tabloïds et les médias britanniques. Mais comme Meghan l’a révélé, les allégations étaient fausses et c’était en fait l’inverse.

Meghan a qualifié cette affirmation – longuement étudiée par la presse à potins – de «tournant» dans ses relations avec la famille royale. « Tout le monde dans l’institution savait que ce n’était pas vrai », a déclaré Meghan, ajoutant: « L’inverse s’est produit. »

Kate « était bouleversée par quelque chose, mais elle en était propriétaire et elle s’est excusée », a déclaré Meghan. «Quelques jours avant le mariage, elle était bouleversée par quelque chose concernant – oui, le problème était correct – à propos des robes de demoiselle d’honneur, et cela m’a fait pleurer, et cela m’a vraiment blessé.

Meghan a qualifié l’incident de «début d’un véritable assassinat de personnage». «J’ai compris que non seulement je n’étais pas protégée, mais qu’ils étaient prêts à mentir pour protéger les autres membres de la famille», a-t-elle déclaré.

Et maintenant, un e-mail a fait surface qui montre Meghan demandant à la famille royale de corriger le récit autour de l’incident. Le 10 mars, le journaliste royal Omid Scobie a publié un article d’opinion pour Harper’s Bazaar où il a affirmé qu’il avait des preuves de la même chose.

En 2020, le palais de Kensington aurait demandé au prince Harry de signer une déclaration réfutant les affirmations selon lesquelles son frère, William, avait intimidé les Sussex pour qu’ils quittent la vie royale. Meghan avait ensuite envoyé un e-mail à un assistant disant que ce serait le bon moment pour remettre les pendules à l’heure au sujet du fait qu’elle ne faisait pas pleurer Kate. Mais le palais avait ignoré sa suggestion et avait déclaré que Kate ne devait pas être entraînée dans des «potins inutiles».

Meghan a finalement eu l’occasion de raconter sa version de l’histoire lors de l’interview d’Oprah.

L’interview a non seulement mis en lumière les raisons pour lesquelles Meghan et Harry ont décidé de s’éloigner de la vie royale, mais aussi les problèmes au sein de la monarchie elle-même. Leur entretien a divisé les gens du monde entier lundi, secouant une institution qui a du mal à se moderniser avec des allégations de racisme et d’insensibilité envers une femme aux prises avec des pensées suicidaires. Harry a également révélé que les problèmes avaient rompu les relations avec son père, le prince Charles et son frère, le prince William, éclairant la profondeur des divisions familiales qui ont conduit le couple à se retirer de ses fonctions royales et à déménager en Californie l’année dernière.