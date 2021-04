Le journal a affirmé que le Premier ministre, frustré d’avoir à imposer une deuxième série de restrictions à la vie publique et à l’économie, a déclaré à ses collaborateurs: « Plus de verrouillages – laissez les corps s’entasser par milliers! »

Johnson et Downing Street ont nié avec véhémence avoir utilisé cette expression. Lundi, Johnson a décrit les rapports comme des « ordures absolues » et, lorsqu’on lui a demandé s’il avait fait la remarque, a déclaré aux journalistes: « Non, mais encore une fois, je pense que la chose importante … que les gens veulent que nous nous entendions et que nous agissions en tant que gouvernement. est de s’assurer que les verrouillages fonctionnent, et ils l’ont fait. «

Les propos présumés ont provoqué une frénésie parmi les tabloïds britanniques et blessé les familles des victimes de Covid après une année difficile pour le pays.

Le Royaume-Uni a été durement touché par la pandémie; à ce jour, il a enregistré plus de 4,2 millions de cas et plus de 127 000 décès. Pourtant, son déploiement efficace de la vaccination lui a permis de réduire considérablement le nombre de cas de Covid, d’hospitalisations et de décès.

Les rapports arrivent à un mauvais moment pour le Premier ministre, au milieu d’une rafale d’histoires qui ont mis sa conduite et son intégrité sous le microscope. Au cours de la semaine dernière, des questions ont été posées sur la source de financement de la rénovation de la résidence de Johnson, Downing Street a fuité dans la presse et sur les contacts entre les hauts fonctionnaires et les chefs d’entreprise.

Une grande partie de l’examen intervient après qu’une série d’allégations préjudiciables ont été faites par l’ancien assistant en chef de Johnson, Dominic Cummings, la semaine dernière, ce qui a également accru les spéculations sur les luttes de pouvoir à Downing Street l’année dernière.