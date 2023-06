Le prétendant secret de Dalvin Cook révélé, plus

Les rumeurs d’aujourd’hui sur la NFL tournent autour de deux grands noms: le porteur de ballon des Vikings Dalvin Cook et l’agent libre DeAndre Hopkins.

Il y a quelques mois, les dominos imposants de l’intersaison de la NFL étaient Aaron Rodgers et Lamar Jackson, deux mammouths du marché attendant que leur avenir respectif soit révélé. Maintenant, ce sont les Vikings qui courent en arrière Dalvin Cook et qui ont récemment libéré DeAndre Hopkins qui pourraient potentiellement trouver de nouvelles équipes.

Entre les deux, le domino Hopkins est déjà tombé alors que les Cardinals de l’Arizona ont décidé de le couper et d’absorber les pertes. Il est l’agent libre le plus en vogue en ce moment, peut-être bientôt rejoint par Dalvin Cook, qui pourrait être un candidat à la coupe après le 1er juin pour économiser un peu d’argent au Minnesota.

Personne ne sait où Cook ou Hopkins se retrouveront au début de la saison 2023, mais un initié de la NFL a récemment renversé le thé sur les prétendants top secrets de ces deux joueurs, dont un ex-partenaire de danse fougueux…

Voici les rumeurs NFL d’aujourd’hui…

Rumeurs NFL: Dalvin Cook a failli être échangé aux Dolphins de Miami cette intersaison

Dalvin Cook à l’AFC Est ? Cela a bien failli arriver selon Albert Breer de Sports Illustratedqui a tracé le squelette dépouillé d’un quasi-échange entre les Vikings du Minnesota et les Dolphins de Miami au cours de la dernière intersaison.

Apparemment, en mars, les deux équipes sont passées « très près » d’un échange qui aurait envoyé Cook à Miami ; on ne sait pas ce que les Vikings auraient obtenu en retour.

Voici ce que Breer a écrit :

L’idée, pour Miami, était d’ajouter une autre menace de gros jeu à un arsenal qui compte déjà deux des récepteurs les plus explosifs du jeu, à Tyreek Hill et Jaylen Waddle, dans l’étui. Et après que celui-ci se soit défait, et alors que le Minnesota envisageait un prix auquel il serait confortable de ramener Cook (ce qui serait inférieur aux 11 millions de dollars qui lui sont dus), les Vikings ont discuté de l’utiliser avec plus de parcimonie, comme un complément explosif à Alexander Mattison. .

Voir une équipe aussi offensivement empilée que les Dolphins attraper Dalvin Cook aurait été trop injuste, et heureusement pour le reste de l’AFC Est, l’échange n’a pas abouti.

Les Vikings ont déjà prolongé Alexander Mattison et vraisemblablement prêt à être le RB1 de l’équipe en 2023. Que faire de Cook a été la question imminente de l’intersaison du Minnesota, et il ne semble pas que les Vikings soient plus près de le découvrir.

Breer note que Miami pourrait toujours être intéressé à poursuivre un échange de cuisinier, mais les Dolphins se sont depuis améliorés à la position en récupérant un gros jeu au troisième tour du repêchage en avril. La réticence de Cook à bouger sur son salaire a détérioré sa relation avec les Vikings, et même si la franchise prétend qu’elle veut faire ce qu’il faut avec lui, toute cette situation tourne davantage vers le bord d’une falaise.