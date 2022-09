Le prétendant au titre russe de l’UFC a des problèmes avec son rival américain

Islam Makhachev a dit à Michael Chandler de surveiller ses paroles

Islam Makhachev a averti Michael Chandler de s’occuper de ses propres affaires après que la star américaine du MMA a suggéré que le combattant russe avait pris de l’importance grâce à une série d’affrontements faciles.

Makhachev, qui a une fiche de 11-1 à l’UFC (22-1 au total), doit affronter Charles Oliveira en forme pour le championnat vacant des poids légers de l’UFC à Abu Dhabi le 22 octobre, dans un combat qui survient après que le Brésilien a été dépouillé du titre mondial pour avoir légèrement échoué à prendre du poids avant une proposition de défense du titre contre Justin Gaethje en mai.

Mais quelle que soit la erreur tardive, Oliveira a traversé Gaethje en un peu plus de trois minutes, forçant la star américaine à taper après avoir sombré dans une soumission d’étranglement arrière nu.

C’était la 11e victoire consécutive d’Oliveira contre une longue liste d’adversaires de haut niveau qui comprenait également Dustin Poirier, Tony Ferguson et Michael Chandler – et dans une récente interview, Chandler a suggéré que la carrière de Makhachev n’était que fumée et miroirs jusqu’à présent. indiquer.

“Rien contre l’Islam, tu dis qu’il a l’air génial, tu dis qu’il a l’air imbattable parfois, mais il n’a vraiment combattu personne“, a déclaré Chandler à MMA Fighting.

“C’est vraiment la vérité. Il a battu le numéro 14, puis il a battu Dan Hooker, qui était sur une séquence de trois ou quatre défaites consécutives.

“Maintenant, les gens diront, ‘eh bien, l’une de vos victoires était contre Dan Hooker, de quoi parlez-vous ?’ J’ai combattu Dan Hooker à un autre moment. Il venait de passer 25 minutes avec Dustin Poirier, qui était à l’époque le numéro deux des poids légers sur toute la planète.

“je ne dis pas ça [Islam] pas si bon“, a ajouté Chandler. “On ne peut pas encore dire qu’il soit aussi bon. C’est un éloge prématuré.”

Makhachev, l’homme universellement considéré comme le successeur de l’UFC de Khabib Nurmagomedov à 155 livres, a une opinion différente, et au milieu de sa propre séquence de victoires prolongée, il dit que son tir à l’or de l’UFC est plus que justifié.

“Haha, vos deux seules victoires à l’UFC sont [Dan] Hooker qui est sorti de la perte, et Tony [Ferguson] qui a 5 défaites consécutives maintenant», a tweeté un Makhatchev agacé.

“Veuillez vous taire et rester en ligne.”

La star russe aura l’occasion de prouver ses paroles lorsqu’il affrontera Oliviera le mois prochain dans un combat qui, selon beaucoup, confirmera les meilleurs combattants légitimes de 155 livres de la planète.

Et si c’est le combattant né au Daghestan qui a la main levée en fin de compte, il sera difficile pour Chandler – ou pour n’importe qui – de prétendre qu’il n’est pas le meilleur au monde.