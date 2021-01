Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’un accord n’avait pas encore été conclu pour envoyer Jesse Lingard en prêt, mais a confirmé que Facundo Pellistri pourrait être configuré temporairement avant la date limite de transfert.

Lingard, qui a joué trois fois cette saison, est recherché par une foule de clubs, dont West Ham, West Brom, Newcastle et Sheffield United. Dimanche, Solskjaer a accepté un transfert de prêt, la décision finale revenant au conseil d’administration du club.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’une pierre d’achoppement pourrait être la demande de United pour des frais de prêt supérieurs à 1 million de livres sterling pour le joueur de 28 ans.

« Il fait toujours partie du club, fait partie de l’équipe et aucun accord n’a été conclu pour les joueurs qui sortent encore », a déclaré Solskjaer mardi.

« De nombreux clubs se sont intéressés à nos joueurs, alors voyons ce qui se passe. Il est important de prendre en compte nos souhaits et nos plans. »

Pendant ce temps, l’ailier de 19 ans, Pellistri, pourrait être prêt à bouger après avoir disputé plusieurs matchs pour les moins de 23 ans.

« Il y a eu des discussions et pas mal de clubs intéressés par Facundo pour un prêt et c’est peut-être quelque chose que nous le laisserons faire », a déclaré Solskjaer. « Nous voulons qu’il ait un football de haut niveau. »

Solskjaer prépare son équipe à affronter Sheffield United à Old Trafford mercredi dans le but de prolonger leur invaincu en Premier League à 14 matchs.

Marcus Rashford devrait être impliqué après avoir subi une blessure au genou lors de la victoire 3-2 contre Liverpool au quatrième tour de la FA Cup dimanche.

« Marcus est disponible », a ajouté Solskjaer.

« Il s’est entraîné ce matin [Tuesday] et il est disponible pour la sélection. Il a légèrement tordu son genou mais s’est entraîné complètement ce matin. «

Après le limogeage de Frank Lampard à Chelsea lundi, Solskjaer a déclaré aux journalistes qu’il était reconnaissant d’avoir le soutien du conseil d’administration du club malgré un certain nombre de mauvaises périodes au cours de ses deux années à la tête.

« Nous savons que nous aurions des périodes difficiles … Nous avons traversé deux ou trois périodes de mauvaise forme mais ils ont tenu bon », a déclaré Solskjaer.

«Nous avons examiné l’équipe et la situation dans laquelle nous nous trouvions. Nous avions un plan à plus long terme en place. Nous savions qu’il y aurait des périodes inégales et nous devions rester forts mentalement. Le leadership dont ils ont fait preuve a été fort et constant. , J’en suis reconnaissant. «

Solskjaer a également fait l’éloge de l’attaquant de 33 ans Edinson Cavani, après le match de dimanche.

« Lorsqu’un attaquant de cet âge court près de 12 kilomètres … il poursuit le dos central à chaque fois que son gardien a le ballon, il s’attaque aux milieux de terrain centraux, il fait une erreur puis revient dans sa propre surface de 18 mètres, « A ajouté Solskjaer.

« Sa réaction, son rythme de travail, ses habitudes, son humilité … Nous pouvons continuer encore et encore. Son expérience et son attitude ont été une leçon pour chacun d’entre nous. »