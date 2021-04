Jesse Lingard a revigoré sa carrière depuis qu’il a rejoint West Ham en prêt de Manchester United. Laurence Griffiths / PA Images via Getty Images

West Ham United s’est propulsé dans le top quatre de la Premier League lundi avec une impressionnante victoire 3-2 à Wolverhampton Wanderers, et une fois de plus, c’est Jesse Lingard qui mène la charge.

Les Hammers n’ont pas terminé dans le top quatre de la première division depuis 1986, mais l’équipe de David Moyes est bien placée pour faire exactement cela alors que nous approchons de la fin commerciale de la campagne 2020-21.

Lingard a de nouveau été le joueur hors pair des Hammers à Molineux, où il a marqué le premier match et a été l’architecte en chef des deux autres buts de son équipe.

Ayant retrouvé sa meilleure forme et musclé son retour dans le cadre anglais, il est difficile de dire que Lingard a été loin d’être exceptionnel depuis son départ de Manchester United en prêt à la fin du mois de janvier,

Le milieu offensif de 28 ans a produit six buts et trois passes décisives en huit matchs de Premier League depuis ses débuts avec les Hammers le 3 février. Pas un seul joueur de Premier League n’a été impliqué dans plus de buts pendant cette période. Comment cela a-t-il un impact instantané?

Il n’a fallu que six minutes à Lingard pour lancer le bal contre les Wolves, prenant rapidement la tête avec un effort solo inspiré. Après avoir ramassé le ballon dans sa moitié de terrain, Lingard se retourna et chargea sur le terrain lors de la contre-attaque avant de couper une finition calme devant l’avancée de Rui Patricio. C’était le troisième but de « pause rapide » que Lingard a marqué jusqu’à présent cette campagne, qui est également plus que tout autre joueur de la Premier League.

Lingard a ensuite eu une grosse main dans le deuxième but quand il a chassé une cause apparente perdue à la signature, seulement pour donner à Nelson Semedo l’air un imbécile avec un combo scandaleux de spin-and-flick qui a permis à Arthur Masuaku de donner un coup de départ à Pablo Fornals pour marquer. Et il n’avait toujours pas terminé, avec une autre course de conduite de profondeur terminée avec lui aidant Jarrod Bowen bien qu’il ait été traqué par quatre défenseurs des Wolves. Lingard a l’air d’être un batteur du monde absolu depuis qu’il a déménagé à Londres.

La prodigieuse forme de Lingard n’est pas non plus passée inaperçue, avec son ancien coéquipier de Manchester United Romelu Lukaku exprimant son approbation après avoir regardé la star de West Ham en action.

Lukaku sait très bien comment un nouveau départ peut être mutuellement bénéfique pour un joueur dont la carrière stagne à Old Trafford, bien qu’il ait rendu sa sortie permanente. L’attaquant belge a dépassé le nombre de buts du grand Ronaldo du Brésil pour l’Inter Milan en marquant lors de la victoire 1-0 de samedi à Bologne, qui a remporté le Nerazzurri un pas de plus pour remporter le titre de Serie A (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis). C’était son 60e but en 86 apparitions pour le club, une frappe de plus que le légendaire O Fenomeno géré pour le club et en 13 apparitions de moins.

Le passage du prêt de Lingard à West Ham est une preuve supplémentaire que dans le football, tout comme dans la vie, un changement est parfois aussi bon qu’un repos. Luttant pour prendre pied dans le cadre des plans d’Ole Gunnar Solskjaer et ne faisant que trois apparitions au cours de la première moitié de la saison, Lingard risquait d’être coincé en marge d’Old Trafford.

Reconnaissant qu’un changement devait être fait et qu’il y avait un gros point à prouver, Lingard a recentré ses efforts et a décidé de remettre sa carrière stagnante sur les rails dans une équipe en progression, sous la direction d’un manager à Moyes qu’il connaissait déjà. Le fait qu’une place dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 soit potentiellement à gagner n’a fait qu’ajouter une touche supplémentaire de motivation personnelle.

« Je m’entraîne toujours très fort, donc tant que je peux garder cette concentration et cette cohérence jusqu’à la fin de la saison, j’espère que je pourrai aller aux Euros », a déclaré Lingard après avoir remporté son rappel en Angleterre pour les récents internationaux contre Saint-Marin. , Albanie et Pologne. « Je suis juste une question de caractère, vous savez, détendez-vous, amusez-vous et jouez avec un sourire sur mon visage, mais quand il s’agit de football, vous savez que je suis à 100% là-bas – 100% travaille dur pour mon équipe à l’entraînement et les jours de match. «

Reste à savoir si Lingard fait partie de l’équipe finale du tournoi de 23 joueurs de Gareth Southgate – il y a une sérieuse concurrence pour ces postes de milieu de terrain, après tout. Cependant, avec ses vues réinitialisées et son moral revigoré, il y a une joie simple à voir un joueur qui commençait tout juste à s’écarter de sa trajectoire pour reprendre son jeu.