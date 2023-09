Le présumé Redmi K70 Pro apparaît sur Geekbench avec des spécifications clés

Xiaomi lancera demain la série Redmi Note 13 en Chine, mais la société devrait également dévoiler la gamme Redmi K70 cette année. La marque n’a encore rien divulgué sur la série Redmi K70, mais un appareil Xiaomi portant le code de modèle 23117RK66C, et considéré comme étant le Redmi K70 Pro, est apparu sur Geekbench avec des spécifications clés.

L’appareil fonctionne sous Android 14 et dispose de 16 Go de RAM à bord. Il est alimenté par un processeur octa-core ayant une configuration 1 + 2 + 5, le cœur principal ayant une fréquence d’horloge maximale de 3,19 GHz. On pense que ce chipset est le SoC Snapdragon 8 Gen 3 qui n’a pas encore été annoncé, mais nous attendrons la confirmation de plusieurs sources pour en être sûr.

Le Redmi K60 Pro de l’année dernière était alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2, nous avons donc pu voir le Redmi K70 Pro avoir le Snapdragon 8 Gen 3 à la barre. Cela deviendra officiel le mois prochain lors du Snapdragon Summit de Qualcomm.







Redmi K60 Pro

Via