Le Press Herald Toy Fund perpétue une tradition de vacances vieille de 75 ans

26 octobre — PORTLAND SUD — Pendant des semaines, les bénévoles de l’atelier du Portland Press Herald Toy Fund ont été occupés à déballer des palettes de jouets et de livres, puis à remplir des sacs de cadeaux destinés aux familles du sud et de la côte centrale du Maine.

C’est un travail d’amour pour les organisateurs, les bénévoles et les donateurs qui donnent chaque année de leur temps et de leur argent pour que les enfants vivent une joyeuse période des fêtes. Depuis 75 ans, l’association caritative utilise l’argent donné par les lecteurs pour acheter des cadeaux pour les enfants de toutes confessions et de toutes origines pendant la période des fêtes.

« Alors que nous célébrons cette étape importante, je suis reconnaissante envers Matthew Barron d’avoir fait preuve de compassion et de détermination pour faire des rêves de Noël une réalité pour les premiers enfants du 911 à bénéficier du fonds en 1949 », a déclaré Karen Beaudoin, présidente du fonds de jouets. conseil.

« Soixante-quinze ans après avoir contacté le (Portland) Evening Express avec son idée d’acheter des jouets pour les enfants de familles bénéficiant de l’aide sociale, le Toy Fund a servi des dizaines de milliers d’enfants grâce à des milliers de généreux donateurs et des centaines de bénévoles dévoués. «

Barron, qui était directeur adjoint de l’aide sociale à Portland en 1949, a vu à quel point les familles se débattaient dans une économie difficile et savait que de nombreux enfants ne recevraient probablement pas de cadeaux de Noël. Il a demandé l’aide de son ami, Robert Bruce Beith, qui était à l’époque rédacteur en chef du Portland Evening Express et auteur d’une chronique d’information locale. Et ils ont élaboré un plan simple.

Beith, écrivant sous le pseudonyme de Bruce Roberts, a demandé des dons aux lecteurs et Barron a utilisé l’argent pour acheter des jouets pour les enfants dans le besoin. Les lecteurs les ont aidés à dépasser de loin leur objectif de collecte de fonds de 1 000 $ en faisant un don total de 3 903,55 $, plus 500 $ de nouveaux jouets. Les cadeaux achetés par le fonds cette année-là comprenaient 500 poupées, 60 traîneaux, 100 ballons de football, 1 500 livres et 2 500 jouets mécaniques. Des jouets ont été distribués à 1 500 enfants.

« Ceux qui faisaient face à ce qui autrement aurait été un Noël sans Père Noël ont été encouragés non seulement à Portland mais aussi à South Portland, Westbrook, Casco, Scarborough, South Windham, Gorham, Owl’s Head et Wiscasset », rapportait l’Evening Express à l’époque. .

Finalement, le nom de Bruce Roberts est devenu synonyme du Toy Fund annuel. Lorsque l’Evening Express a fermé ses portes en 1990, son journal sœur, le Portland Press Herald, a maintenu la tradition.

Au cours des 75 dernières années, le Toy Fund a fourni des jouets d’une valeur de plusieurs millions de dollars à plus de 100 000 enfants. L’année dernière, des cadeaux ont été distribués à 2 619 enfants et les donateurs ont contribué près de 200 000 $ pour perpétuer la tradition.

La longue histoire du Toy Fund « montre que le besoin ne disparaît jamais », a déclaré Jeff Ham, directeur des opérations de l’association.

« Ce fonds bénéficie d’un grand soutien communautaire qui se poursuit année après année », a-t-il déclaré. « Nous pouvons le constater chez les donateurs qui l’intègrent à leur période des Fêtes. »

Grâce à ces donateurs, le fonds est en mesure de croître et de servir davantage d’enfants dans le besoin, a déclaré Beaudoin. « Je pense que Matthew Barron serait heureux de voir ce que son rêve est devenu », a-t-elle déclaré.

Pour aider à entrer en contact avec davantage de familles qui ont besoin d’aide, les bénévoles ont contribué à faire passer le message dans leurs communautés. Et les organisateurs et le conseil d’administration du Toy Fund se sont concentrés sur l’établissement de nouvelles relations avec les agences de services sociaux, les écoles et d’autres groupes qui jouent un rôle crucial en aidant les familles à se connecter au Toy Fund.

« Ils ont été particulièrement utiles en faisant connaître ce que nous faisons aux nouveaux Mainers, qui ne savent peut-être pas vers qui se tourner pour obtenir de l’aide afin de rendre la période des Fêtes plus mémorable pour leurs enfants », a déclaré Beaudoin.

Les demandes d’aide sont désormais ouvertes aux familles des comtés de York, Cumberland, Sagadahoc, Lincoln, Knox et Androscoggin. La date limite pour postuler est le 1er décembre et les familles seront informées du moment où elles pourront récupérer les jouets au bureau du Press Herald à South Portland.

Pour faire un don en ligne, rendez-vous sur pressherald.com/toy-fund.

Pour les bénévoles comme John Voyer, ces journées de ramassage et leurs interactions avec les familles sont un moment fort du temps des Fêtes.

« Il est évident que lorsque les gens viennent chercher leurs sacs à jouets, ils sont très reconnaissants », a déclaré Voyer.

Copiez le lien de l’histoire