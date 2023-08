Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est réélu après un vote difficile, selon des responsables

HARARE, Zimbabwe (AP) — Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été réélu samedi soir pour un deuxième et dernier mandat de cinq ans, avec des résultats annoncés beaucoup plus tôt que prévu à la suite d’un autre vote troublé dans ce pays d’Afrique australe avec un historique d’élections violentes et contestées. .

Un porte-parole du parti d’opposition a déclaré quelques minutes après que Mnangagwa ait été déclaré vainqueur qu’il rejetterait les résultats comme étant « assemblés à la hâte sans vérification appropriée ».

La victoire de Mnangagwa signifie que le parti ZANU-PF a conservé la direction gouvernementale qu’il a occupée pendant les 43 années de l’histoire du Zimbabwe depuis que la nation a été renommée après son indépendance de la minorité blanche en 1980.

Le Zimbabwe n’a eu que deux dirigeants à cette époque, l’autocrate de longue date Robert Mugabe et Mnangagwa.

Mnangagwa, 80 ans, surnommé « le crocodile » en raison de ses années de guérilla, a remporté 52,6 % des voix lors des élections en milieu de semaine, a déclaré la Commission électorale du Zimbabwe dans un communiqué publié tard dans la nuit dans la capitale. Harare. Le principal leader de l’opposition, Nelson Chamisa, âgé de 45 ans, a obtenu 44%, a indiqué la commission.

Les résultats ont été rendus publics vers 23h30, soit environ 48 heures après la clôture du scrutin.

Ils seront probablement scrutés de près après que les observateurs électoraux internationaux ont soulevé des questions sur l’environnement dans la préparation du vote et ont souligné une atmosphère d’intimidation contre les partisans de Chamisa.

Les observateurs ont déclaré qu’ils étaient particulièrement préoccupés par une organisation affiliée au parti au pouvoir, Forever Associates of Zimbabwe, qui aurait installé des tables dans les bureaux de vote et pris des informations sur les personnes entrant dans les isoloirs. Le chef de la mission de l’Union africaine, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a déclaré que les activités des FAZ devraient être déclarées « infractions pénales ».

Des dizaines d’observateurs locaux des élections ont également été arrêtés et traduits en justice sur la base d’allégations de subversion que les critiques du gouvernement ont qualifiées d’accusations forgées de toutes pièces.

Et il y a eu des problèmes avec le vote proprement dit.

L’élection devait avoir lieu mercredi seulement, mais le vote a été prolongé jusqu’à jeudi en raison de retards dans l’impression des bulletins de vote. Les résultats de l’élection présidentielle ont été surprenants deux jours après la clôture du vote, alors que les chiffres définitifs n’étaient attendus que lundi, voire mardi, compte tenu du retard de l’élection d’un jour.

« Nous rejetons tous les résultats rassemblés à la hâte sans vérification appropriée », a déclaré Promise Mkwananzi, porte-parole de la Coalition des citoyens pour le changement de Chamisa. « Nous conseillerons les citoyens sur les prochaines étapes à mesure que la situation évolue. »

Le résultat prolongera désormais le règne du ZANU-PF à près d’un demi-siècle avec la victoire de Mnangagwa. Le ZANU-PF a également conservé sa majorité parlementaire lors des élections. Mnangagwa a remporté un peu plus de 2,3 millions des 4,4 millions de suffrages exprimés. Chamisa a reçu 1,9 million, a indiqué la commission électorale.

« C’est en effet une très heureuse occasion », a déclaré Ziyambi Ziyambi, agent électoral de Mnangagwa et ministre. « Les Zimbabwéens ont montré leur confiance en notre président et en la ZANU-PF. »

Mnangagwa était vice-président sous Mugabe avant de remplacer son ancien allié après un coup d’État en 2017. Mnangagwa a ensuite remporté une élection contestée avec une marge très mince contre Chamisa en 2018, un résultat qui a provoqué des troubles et des morts dans les rues.

Avant l’annonce samedi des résultats de 2023, des dizaines de policiers armés équipés de canons à eau gardaient le centre national des résultats. C’était le théâtre de violences meurtrières après les élections précédentes, il y a cinq ans, lorsque des soldats avaient tué six personnes lors de manifestations contre le retard dans l’annonce des résultats de l’élection présidentielle.

Cette fois-ci, le vote s’est prolongé jusqu’à jeudi après que des retards dans la distribution des bulletins de vote dans la capitale, Harare, et dans d’autres zones urbaines aient incité Mnangagwa à prolonger les élections d’un jour. Les électeurs ont dormi à l’extérieur des bureaux de vote dans les zones urbaines qui sont des bastions de l’opposition pour voter.

Avant les élections, Chamisa a affirmé dans une interview avec l’Associated Press que les rassemblements de son parti avaient été dispersés par la police et que ses partisans avaient souvent été intimidés et menacés de violence par les partisans du parti au pouvoir.

Des groupes de défense des droits internationaux ont déclaré que le ZANU-PF avait mené une campagne de répression contre les responsables et les partisans de l’opposition. Amnesty International et Human Rights Watch ont affirmé que l’administration de Mnangagwa avait utilisé la police et les tribunaux pour faire taire la dissidence dans un contexte de tensions croissantes dues à une crise monétaire, une forte hausse des prix alimentaires, un système de santé publique affaibli et un nombre insuffisant d’emplois formels.

Le Zimbabwe est connu pour avoir connu l’une des pires crises économiques au monde, lorsque l’hyperinflation de 2007 à 2009 a conduit le pays à abandonner sa monnaie.

De nombreuses personnes dans ce pays de 15 millions d’habitants considéreront certainement le résultat avec méfiance, même si le parti d’opposition CCC n’a pas immédiatement précisé quelle serait sa prochaine décision.

Les rues de Harare, qui seraient normalement animées par des vendeurs nocturnes, étaient vides alors que les gens digéraient les résultats.

« C’est fait. Cela ne change jamais », a déclaré Gerald Chosawa, agent de sécurité dans une épicerie. « J’avais un peu d’espoir. »

«Maintenant, il vaut mieux se préparer à rejoindre les autres qui ont quitté le pays. C’est la meilleure option.

___

Imray a rapporté du Cap, en Afrique du Sud.

___

Actualités AP Afrique : https://apnews.com

Farai Mutsaka et Gerald Imray, Associated Press