La place Rouge de Moscou a été fermée samedi et des points de contrôle blindés ont été installés sur son bord sud (Photo: Getty / Reuters) Volodymyr Zelensky s’est dit « sûr » que Vladimir Poutine a fui Moscou face à la marche du groupe Wagner sur la capitale russe. Dans son allocution nocturne publiée sur Telegram, le président ukrainien a écrit: «Aujourd’hui, le monde a vu que les maîtres de la Russie ne contrôlent rien. Rien du tout. Juste un chaos complet. Zelensky a poursuivi : « L’homme du Kremlin a visiblement très peur et se cache probablement quelque part, sans se montrer. Je suis sûr qu’il n’est plus à Moscou. «Il sait de quoi il a peur, car il a lui-même créé cette menace. Tous les maux, toutes les pertes, toutes les haines – il les répand lui-même. La Place Rouge de Moscou a été fermée samedi et des points de contrôle blindés ont été installés sur son bord sud alors que la capitale se préparait à l’arrivée de l’armée privée du groupe Wagner. Poutine a juré très tôt d’écraser la rébellion, dirigée par son ancien allié Yevgeny Prigozhin, dont les forces ont déjà saisi une installation militaire clé dans le sud de la Russie. Le soulèvement constitue la menace la plus grave pour le leadership de Poutine depuis des décennies. Pour les dernières mises à jour sur le coup d’État en Russie, suivez le blog en direct de Metro.co.uk ici Dans un discours télévisé à la nation, il a qualifié cela de « trahison » et de « trahison ». « Tous ceux qui ont préparé la rébellion subiront un châtiment inévitable », a déclaré Poutine. « Les forces armées et d’autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires. » Un membre du groupe Wagner monte la garde à Rostov-on-Don (Photo: AFP via Getty)



Des militaires sont assis dans un char avec un drapeau de la compagnie militaire du groupe Wagner (Photo: AP)



Des policiers montent la garde à Moscou (Photo : Xinhua/Shutterstock)



Des véhicules sont en circulation sur la route M-4 Don dans la région de Moscou (Photo: EPA)



Des policiers russes gardent le Kremlin (Photo: Getty) Les autorités ont déclaré un «régime antiterroriste» dans la capitale et sa région environnante, renforçant la sécurité et restreignant certains mouvements. Plus: Tendance

Dans la périphérie sud, les troupes ont érigé des points de contrôle, disposé des sacs de sable et installé des mitrailleuses. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a averti que la circulation pourrait être restreinte dans certaines parties de la capitale. Il a déclaré lundi jour chômé pour la plupart des habitants. Les équipages ont également creusé des tronçons d'autoroutes pour ralentir la marche de l'armée de mercenaires wagnériens. L'accès à la Place Rouge a été fermé, deux grands musées ont été évacués et un parc a été fermé.

vidéo L’armée privée de Prigozhin semble contrôler le quartier général militaire de Rostov-on-Don, une ville située à 1000 km au sud de Moscou qui gère les opérations russes en Ukraine, a déclaré le ministère britannique de la Défense. Les troupes et l’équipement de Wagner se trouvaient également dans la province de Lipetsk, à environ 225 miles au sud de Moscou, où les autorités « prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la population », a déclaré le gouverneur régional Igor Artamonov, via Telegram. Il n’a pas précisé. Les développements dramatiques sont survenus exactement 16 mois après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, le plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Ukrainiens espéraient que les combats internes russes créeraient des opportunités pour son armée de reprendre le territoire saisi par les forces russes. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

