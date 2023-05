Le président Zelensky assistera en personne au sommet du G7 au Japon

Commentez cette histoire Commentaire

HIROSHIMA, Japon – Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit assister en personne au sommet du Groupe des sept nations, amplifiant considérablement ses avertissements sur le potentiel de la Russie à aggraver la guerre en Ukraine en visitant Hiroshima, le site de destruction nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Zelensky, qui a fait preuve d’un talent pour comprendre le symbolisme et capter l’attention du monde, a fait pression pour obtenir davantage de soutien occidental pour les avions et l’équipement militaire, et a obtenu de nouveaux engagements pour des milliards de dollars de soutien militaire supplémentaire lors de ses récents voyages en Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni — tous membres du G-7.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré jeudi que Zelensky devait assister virtuellement à la réunion des dirigeants dimanche, mais le dirigeant ukrainien devrait maintenant venir à Hiroshima pour le sommet, selon des personnes proches des plans. Il n’est pas encore confirmé quel jour il sera présent.

Le Financial Times a d’abord rapporté la nouvelle de la visite de Zelensky.

Le premier voyage de Zelenky hors d’Ukraine après l’invasion a eu lieu en décembre, lorsqu’il a effectué une visite secrète à Washington pour rencontrer le président Biden à la Maison Blanche et prononcer un discours au Congrès. Le voyage de Zelensky ce week-end serait son premier en Asie depuis l’invasion.

L’invasion russe de l’Ukraine est l’un des principaux points à l’ordre du jour du rassemblement de ce week-end.

Biden avait initialement entrepris une traversée de trois pays à travers l’Indo-Pacifique visant à contrer l’influence croissante et l’expansion économique de la Chine dans toute la région. Mais la visite en personne de Zelensky – combinée au fait que Biden doit annuler des escales en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie pour rentrer chez lui pour faire face à une crise de la dette en cours – risque à court terme d’éclipser les efforts du président américain pour concentrer les plus grandes démocraties du monde sur contrer la Chine.

Avant l’arrivée de Biden au Japon, des responsables américains ont déclaré que le soutien à l’Ukraine serait un objectif majeur du sommet économique.

« L’invasion de l’Ukraine par la Russie occupe une place importante et sera un sujet de conversation important », a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, aux journalistes à bord d’Air Force One.

« Il y aura des discussions sur l’état des lieux sur le champ de bataille », a déclaré Sullivan. « Il y aura des discussions sur l’état d’avancement des sanctions et les mesures que le G-7 s’engagera collectivement à appliquer en particulier, en s’assurant que nous fermons les réseaux d’évasion, en fermant les échappatoires dans les sanctions afin que l’impact soit amplifié et amplifiée dans les mois à venir. Et les États-Unis auront un ensemble de sanctions associées à une déclaration du G-7 qui se concentrera sur cette question d’application.

Réunis ici vendredi, les dirigeants mondiaux ont lancé leur sommet par une visite symbolique au parc du mémorial de la paix d’Hiroshima, rendant hommage aux victimes du bombardement atomique des États-Unis en 1945.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a suscité des craintes mondiales quant à l’utilisation potentielle d’armes nucléaires, le président Vladimir Poutine et d’autres responsables russes ayant à plusieurs reprises fait allusion à une volonté de les déployer. En février, Moscou a suspendu sa participation au New START, le dernier traité majeur de contrôle des armements avec les États-Unis, et de hauts responsables russes ont mis en garde contre un risque croissant d' »apocalypse nucléaire ».

Les dirigeants des plus grandes puissances économiques mondiales ont également annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, tentant de punir le pays pour l’invasion, alors que le sommet du G-7 a été dominé par la guerre pour la deuxième année consécutive.

Les nouvelles mesures des États-Unis augmenteront le nombre d’entités pouvant être sanctionnées pour avoir traité avec la Russie. « Nous continuerons d’étendre les contrôles à l’exportation pour rendre encore plus difficile pour la Russie de maintenir sa machine de guerre », a déclaré un haut responsable de l’administration, s’exprimant sous couvert d’anonymat avant l’annonce officielle.

« Cela implique de restreindre considérablement les catégories de biens clés sur le champ de bataille, et également d’empêcher environ 70 entités de Russie et de pays tiers de recevoir des exportations américaines en les ajoutant à la liste noire du commerce », a ajouté le responsable.

Le nouveau paquet comprendra également plus de 300 nouvelles sanctions contre des individus, des entités, des navires et des aéronefs.

« Ceux-ci iront après le contournement. Celles-ci viseront les facilitateurs financiers, ainsi que les futures capacités énergétiques et extractives de la Russie et d’autres acteurs aidant à soutenir la guerre », a déclaré le responsable. « Cela comprendra des désignations à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. »

Le Premier ministre japonais espère qu’en accueillant le sommet à Hiroshima, un lieu à jamais associé à une attaque nucléaire, il pourra réaffirmer le soutien du G-7 à un « monde sans armes nucléaires ».

« En ce qui concerne l’agression de la Russie contre l’Ukraine, nous avons convenu de travailler en étroite collaboration avec le G-7 et d’autres pays partageant les mêmes idées, et de continuer à imposer des sanctions strictes contre la Russie et à apporter un soutien solide à l’Ukraine », a déclaré Kishida aux journalistes.