Le président Xi Jinping s’exprime pendant une heure au mémorial organisé pour le défunt dirigeant chinois Jiang Zemin | Nouvelles du monde

Les dirigeants chinois ont fait l’éloge de feu Jiang Zemin en tant que marxiste-léniniste fidèle qui a supervisé l’essor économique rapide de leur pays, tout en maintenant un contrôle rigide du Parti communiste sur la société.

L’actuel président du pays, Xi Jinping, a fait l’éloge de M. Jiang dans un discours d’une heure au Grand Palais du Peuple de Pékin alors que de hauts responsables, des officiers militaires et des soldats de base se tenaient au garde-à-vous.

Le président Xi a souligné le rôle de M. Jiang dans le maintien de la stabilité politique, en référence à sa soudaine élévation après un remaniement de la direction à la suite de la répression forcée des manifestations sur la place Tiananmen à Pékin.

M. Jiang a succédé à Zhao Ziyang au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois en 1982.

“Le camarade Jiang Zemin a souligné que notre parti dirige le peuple dans une grande lutte pour construire la modernisation socialiste et rencontrera inévitablement de nombreuses situations complexes”, a déclaré le président Xi.

Il a ajouté: “La situation grave au pays et à l’étranger ainsi que la confrontation et la lutte entre différents systèmes sociaux et différents systèmes idéologiques testent souvent chaque membre de notre parti.”

M. Jiang est décédé d’une leucémie et d’une défaillance multiviscérale le 30 novembre, à l’âge de 96 ans.

C’était quelques jours après Les plus grandes manifestations de rue en Chine – depuis 1989 – poussé par la colère suscitée par la politique nationale zéro COVID.

Les dirigeants chinois rendent un dernier hommage à l'ancien président chinois Jiang Zemin à Pékin.



Des hauts fonctionnaires, des officiers militaires et des soldats de base se sont tenus au garde-à-vous lors du mémorial pour l'ancien chef décédé.



Les autorités ont inondé les rues pour tenter de réprimer les manifestants alors qu’un nombre indéterminé de personnes étaient arrêtées. Dans les derniers jours, il y a eu un signe que les restrictions sont assouplies.

Alors que la nation pleurait M. Jiang, un silence de trois minutes a eu lieu et les échanges ont été interrompus à la bourse de Shanghai.

Lundi, des images de la chaîne de télévision publique ont montré M. Xi, son prédécesseur Hu Jintao et d’autres s’inclinant devant le corps de M. Jiang, qui était disposé dans un lit de fleurs et de conifères et recouvert d’un drapeau du parti dans un hôpital militaire de Pékin.

Les gens participent à un service commémoratif pour l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin à Hong Kong.





Les habitants de Pékin regardent une retransmission en direct du service commémoratif de feu l'ancien président chinois Jiang Zemin.



Le corps a été envoyé pour crémation au cimetière révolutionnaire de Babaoshan, où de nombreux dirigeants chinois sont enterrés.

Les foules se sont tenues silencieuses alors que le cercueil au sommet de verre de Jiang était conduit lentement au cimetière sous haute sécurité, peut-être comme moyen de sécurité en raison des récentes manifestations.

La Chine a appelé au strict respect de la politique “zéro-COVID” à travers le pays.

Cela a vu des millions de résidents confinés chez eux, soumis à des tests de masse et endurés des fermetures soudaines dans des zones où des cas ou leurs contacts étroits ont été détectés.

