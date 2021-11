Le président Xi Jinping a déclaré que la Chine ne chercherait pas à dominer l’Asie du Sud-Est ni à intimider les petits pays

Chinois Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré lundi que son pays ne chercherait pas à dominer l’Asie du Sud-Est ni à intimider ses petits voisins, dans un contexte de frictions persistantes sur la mer de Chine méridionale.

Xi a fait ces remarques lors d’une conférence virtuelle avec les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ou ASEAN, organisée pour marquer le 30e anniversaire des relations entre la Chine et le groupe.

Deux diplomates ont déclaré que la Birmanie, membre de l’ASEAN, n’était pas représentée à la réunion de lundi après que son gouvernement installé par l’armée ait refusé d’autoriser un émissaire de l’ASEAN à rencontrer la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi et d’autres politiciens arrêtés. Le général militaire, le général Min Aung Hlaing, s’est également vu interdire de représenter son pays lors du dernier sommet de l’ASEAN.

PENG SHUAI : LE COMITÉ OLYMPIQUE DIT QU’IL A PARLÉ AVEC LA STAR CHINOIS DU TENNIS DANS UN APPEL VIDÉO DE 30 MINUTES

La Chine a cherché à plusieurs reprises à surmonter les inquiétudes concernant sa puissance et son influence croissantes dans la région, en particulier sa revendication sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale qui chevauche les revendications des membres de l’ASEAN, la Malaisie, le Vietnam, Brunei et les Philippines.

« La Chine s’oppose résolument à l’hégémonisme et à la politique de puissance, souhaite maintenir des relations amicales avec ses voisins et entretenir conjointement une paix durable dans la région et ne cherchera absolument pas l’hégémonie ou encore moins, intimider les petits », a déclaré Xi, selon l’agence de presse officielle Xinhua. .

Les remarques de Xi sont intervenues quelques jours après que des navires des garde-côtes chinois ont bloqué et pulvérisé un puissant jet d’eau sur deux bateaux philippins transportant des fournitures aux troupes sur un haut-fond contesté de la mer de Chine méridionale et les ont forcés à faire demi-tour.

Le président philippin Rodrigo Duterte a souligné l’incident dans ses remarques lors de la conférence, faisant référence au banc par son nom philippin.

« Nous détestons l’événement récent sur le banc d’Ayungin et considérons avec une profonde inquiétude d’autres développements similaires. Cela ne parle pas bien des relations entre nos nations et notre partenariat », a déclaré Duterte, selon un communiqué de son bureau.

Duterte a également appelé la Chine à respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui établit des droits maritimes et des droits souverains sur les zones maritimes, ainsi qu’une décision d’arbitrage de La Haye de 2016 qui a invalidé pour la plupart les revendications de la Chine sur la mer de Chine méridionale. La Chine a refusé de reconnaître la décision.

« Nous devons utiliser pleinement ces outils juridiques pour garantir que la mer de Chine méridionale reste une mer de paix, de stabilité et de prospérité », a déclaré Duterte.

Lundi, les Philippines ont redéployé les deux bateaux de ravitaillement pour fournir de la nourriture aux marines basés à Second Thomas Shoal à bord d’un navire de guerre de la Seconde Guerre mondiale qui s’est délibérément échoué en 1999 dans le but de renforcer la revendication du pays. Des navires chinois ont encerclé le haut-fond et ont demandé aux Philippines de remorquer le navire, le BRP Sierra Madre.

Lors d’un briefing quotidien lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a réaffirmé la position de la Chine rejetant la décision d’arbitrage de 2016 et affirmant que sa « souveraineté territoriale et ses droits et intérêts maritimes en mer de Chine méridionale sont soutenus par une base historique et juridique suffisante ».

« Toute tentative de contester la souveraineté et les intérêts de la Chine ne réussira pas », a déclaré Zhao aux journalistes. « À l’heure actuelle, la situation dans les eaux concernées de la mer de Chine méridionale est généralement calme, et la Chine et les Philippines maintiennent une communication étroite. »

Le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a également soulevé la mer dans son discours à la conférence, déclarant : « En tant qu’État demandeur, la Malaisie est fermement convaincue que les questions relatives à la mer de Chine méridionale doivent être résolues de manière pacifique et constructive conformément aux principes universellement reconnus de la communauté internationale. loi. »

« La Malaisie appelle tous les pays à rester déterminés à maintenir la mer de Chine méridionale en tant que mer de paix, de stabilité et de commerce », a-t-il déclaré, citant son bureau. « A cette fin, toutes les parties doivent faire preuve de retenue et éviter les actions qui peuvent être considérées comme provocatrices, qui pourraient compliquer davantage la situation et exacerber les tensions dans la région. »

La Chine a cherché à renforcer sa présence dans la voie navigable, qui abrite des routes maritimes cruciales, des stocks de poissons et des gisements de pétrole et de gaz sous-marins, en construisant des pistes d’atterrissage et d’autres caractéristiques sur des îles créées en empilant du sable et du béton au sommet des récifs coralliens.

La puissante marine, les garde-côtes et les milices maritimes chinois ont également cherché à bloquer les tentatives des pays de la région d’exploiter les ressources dans leurs zones économiques exclusives, et ils s’opposent fermement aux opérations des États-Unis et d’autres armées étrangères dans la région. La Chine et l’ASEAN négocient depuis des années un code de conduite pour le traitement des affaires en mer de Chine méridionale, mais ces pourparlers ont peu progressé ces derniers temps.

La Chine reste un marché crucial pour les pays d’Asie du Sud-Est ainsi qu’une source d’investissement, et l’ASEAN a cherché à éviter un conflit avec Pékin. La Chine entretient également des liens étroits avec le Cambodge et le Laos, membres de l’ASEAN, et s’est abstenue de critiquer la Birmanie, où les forces de sécurité auraient tué près de 1 200 civils depuis le renversement du gouvernement élu de Suu Kyi en février. Le gouvernement a réclamé un nombre de morts inférieur.

La Chine avait souhaité que les 10 membres de l’ASEAN se joignent à la réunion de lundi, mais Brunei, qui détient actuellement la présidence tournante du groupe, s’est opposé à la présence de la Birmanie, selon deux diplomates qui ont requis l’anonymat.

Une photo de la réunion vidéo ne montrait qu’une boîte vide avec les drapeaux de la Birmanie et de l’ASEAN.

Dans d’autres commentaires, Xi a déclaré que la paix était le « plus grand intérêt commun » de toutes les parties et que la Chine ferait tout son possible pour éviter les conflits.

« Nous devons être les constructeurs et les protecteurs de la paix régionale, insister sur le dialogue plutôt que sur la confrontation, le partenariat et le non-alignement, et unir nos efforts pour lutter contre divers facteurs négatifs qui menacent de saper la paix », a déclaré M. Xi.

« Nous devons pratiquer un véritable multilatéralisme et insister sur le traitement des questions internationales et régionales par la négociation », a déclaré M. Xi.

Le président indonésien Joko Widodo a souligné les liens économiques qui ont fait de la Chine le plus grand partenaire commercial de l’ASEAN au cours des 12 dernières années.

Le commerce est passé de 8,36 milliards de dollars en 1991 à plus de 685,28 milliards de dollars l’année dernière, a déclaré Widodo.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au cours de la même période, les investissements cumulés dans les deux sens ont également dépassé les 310 milliards de dollars, faisant de la Chine la quatrième source d’investissement étranger direct parmi tous les partenaires de dialogue de l’ASEAN, a ajouté le dirigeant indonésien.

« La confiance mutuelle peut être réalisée si nous respectons tous le droit international », a déclaré Widodo.