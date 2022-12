Le président Xi “extrêmement faible” risque d’être renversé par un coup d’État après avoir humilié la descente de Covid, prévient un ex-diplomate

L’assouplissement par XI Jinping des restrictions de Covid en Chine pourrait entraîner sa chute car ses copains y verront un signe de faiblesse, selon un ancien diplomate.

Le président est revenu sur sa politique radicale zéro-Covid après avoir semblé céder à la pression au milieu des émeutes et de la rébellion publique.

L’assouplissement des restrictions de Covid en Chine pourrait entraîner la chute de Xi Jinping, selon un expert Crédit : AP

La police anti-émeute portant des combinaisons de protection contre les matières dangereuses lors des manifestations à Guangzhou Crédit : Reuters

Les manifestants et les flics se sont affrontés lors de troubles généralisés à travers la Chine Crédit : AFP

De furieuses manifestations anti-lockdown ont éclaté à travers le pays, tandis que des citoyens fatigués ont riposté contre des forces de l’ordre vêtues de matières dangereuses.

Les mesures ultra-strictes zéro Covid de Xi ont saisi la Chine pendant trois ans – frappant l’économie chinoise et alimentant la plus grande manifestation de mécontentement depuis qu’il a pris le pouvoir il y a dix ans.

Mais Xi a maintenant assoupli les mesures dans une descente humiliante pour le dictateur.

Roger Garside, ancien diplomate et auteur de Coup d’État en Chine : le grand saut vers la libertéestime que le régime de Xi pourrait s’effondrer au milieu de “la pression des élites et des protestations populaires”, car les hauts gradés du parti pourraient se retourner contre lui.

Il a déclaré au Sun : “Cet assouplissement sera en effet considéré comme un signe de faiblesse de la part de Xi, et pas seulement par son entourage mais par l’opinion publique en général en Chine et à l’étranger.

“Dès le départ, Xi s’est proclamé maître d’oeuvre de la politique zéro-Covid, affirmant qu’elle démontre la supériorité du système politique chinois.

« Pas plus tard qu’en octobre, il l’appelait une “guerre populaire totale” ».

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de huit villes – dont Pékin et Shanghai – après que la mort de dix personnes dans un incendie d’appartement a été imputée aux règles de verrouillage.

Ils ont été surnommés la «révolution du livre blanc» alors que les émeutiers agitaient des feuilles de papier blanc vierges dans une protestation symbolique contre la censure.

La Chine a désespérément essayé de maintenir la politique de la ligne dure tout en faisant tourner la deuxième plus grande économie du monde.

Mais l’effusion de frustration publique à l’échelle nationale semble avoir finalement influencé l’opinion des hauts responsables du Parti communiste.

Dans le cadre des nouvelles mesures, les restrictions sur la vente de médicaments contre le rhume seront également levées et les vaccinations des personnes âgées seront renforcées.

M. Garside pense que l’assouplissement des restrictions pourrait conduire à une “crise sociale et politique” s’il entraînait une vague de décès.

Il a déclaré: “Si l’assouplissement des restrictions entraîne un grand nombre de morts, cela pourrait en effet conduire à une crise sociale et politique, voire à sa chute.

“Un grand nombre de morts après l’assouplissement des restrictions provoquerait certainement une nouvelle vague de protestations beaucoup plus importante.”

La Chine, qui compte 1,4 milliard d’habitants, a jusqu’à présent signalé 5 235 décès liés à Covid et 1 790 000 cas, ce qui est probablement une sous-estimation massive publiée par le régime.

Mais on craint que le nombre de morts ne s’envole si le pays connaît une réouverture complète.

Selon Zhou Jiatong, chef du Centre de contrôle des maladies dans la région du sud-ouest du Guangxi, la Chine continentale pourrait faire face à plus de deux millions de morts si les freins Covid sont assoupli de la même manière que Hong Kong l’a été l’année dernière.

Ses prévisions, publiées par le Shanghai Journal of Preventive Medicine, indiquent également que les infections pourraient grimper à plus de 233 millions.

Dans un revirement brutal, la Chine a annulé certaines de ses règles les plus strictes, notamment la réduction de la durée des fermetures et l’ordre de retourner dans les salles de classe.

La Commission nationale chinoise de la santé a confirmé que les règles seront assouplies dans une annonce mercredi.

La fréquence et la portée des tests PCR seront réduites, les verrouillages seront réduits et les personnes atteintes de cas de Covid non graves pourront s’isoler à domicile plutôt que dans des hôpitaux de campagne surpeuplés.

Les gens ne seront plus tenus de présenter une preuve de tests Covid et un bon état de santé sur leur téléphone pour entrer dans les bâtiments et espaces publics – à l’exception des zones telles que les crèches, les établissements de soins pour personnes âgées et les écoles.

Les nouvelles règles ont également supprimé les quarantaines forcées pour les personnes ne présentant aucun symptôme ou présentant des cas bénins.

L’ampleur des fermetures a été limitée aux étages et aux immeubles d’appartements individuels, plutôt qu’à des quartiers et des quartiers entiers – et les fermetures ne peuvent durer plus de cinq jours à moins que des cas supplémentaires ne soient détectés.

Les émeutiers ont agité des feuilles de papier blanc vierges dans une protestation symbolique contre la censure Crédit : Reuters

Des policiers ont arrêté des personnes lors d’une manifestation contre les blocages zéro-Covid Crédit : Reuters