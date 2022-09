NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Royaume-Uni a reçu les condoléances à l’occasion du décès de son monarque de la part de deux chefs d’État dont les pays entretiennent actuellement des relations difficiles avec l’Occident.

Le président Vladimir Poutine a envoyé vendredi un message de sympathie à la famille royale britannique, louant “l’amour” et “l’autorité” de la reine à l’égard de ses sujets.

“Les événements les plus importants de l’histoire récente du Royaume-Uni sont inextricablement liés au nom de Sa Majesté. Pendant de nombreuses décennies, Elizabeth II a légitimement apprécié l’amour et le respect de ses sujets ainsi que l’autorité sur la scène mondiale”, a déclaré Poutine dans un communiqué.

Le président chinois Xi Jinping a également adressé ses condoléances à la famille royale à l’annonce du décès du monarque.

Les médias d’État chinois ont salué les relations bilatérales de la reine avec la Chine et son attitude amicale avec l’État communiste.

“La reine a été le premier monarque britannique à visiter la Chine et a reçu plusieurs chefs d’État chinois lors de leurs visites en Grande-Bretagne”, a déclaré Mao Ning, porte-parole du Parti communiste chinois. Elle a apporté d’importantes contributions à la promotion de la compréhension entre les peuples chinois et britannique et à l’expansion des échanges amicaux entre les deux pays. »

La famille royale a annoncé le deuil et les condoléances arrangements pour la reine Elizabeth II le vendredi. Une période de deuil royal sera observée à partir de maintenant jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine Elizabeth, par le roi Charles III.

Elizabeth était le chef d’État britannique le plus voyagé et le monarque britannique marié le plus longtemps.

Elle avait régné plus longtemps que tout autre monarque de l’histoire britannique, devenant une figure très aimée et respectée au cours de son règne de plusieurs décennies. Elle a atteint le cap des 70 ans sur le trône le 6 février 2022, célébrant le jubilé de platine en juin pour marquer l’occasion.

Le roi Charles III et Camilla la reine consort, est arrivée au palais de Buckingham à Londres pour la première fois dans ses nouvelles fonctions.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.