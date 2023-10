Le président du Kenya, William Ruto, a approuvé une législation controversée qui entraînera le plus grand bouleversement du secteur de la santé depuis plus de 20 ans.

Son plan vise à promouvoir des soins de santé universels et exige que tous les travailleurs contribuent à hauteur de 2,75 % de leur salaire à un nouveau fonds de santé.

Le gouvernement affirme qu’il rendra les soins de santé plus abordables et accessibles aux Kenyans les plus pauvres.

Mais il s’est révélé impopulaire auprès de nombreux Kenyans, qui y voient une nouvelle taxe.

Ils affirment qu’il s’agit de la dernière d’une série de mesures introduites par M. Ruto, aggravant la crise du coût de la vie, bien qu’il ait remporté les élections l’année dernière en promettant d’atténuer les difficultés financières des familles.

Certains craignent également que le nouveau fonds de santé soit en proie à la corruption, comme celui existant, ce qui signifie qu’ils ne pourront souvent pas accéder aux services de santé auxquels ils ont droit.

Mais le Parlement a soutenu M. Ruto, en adoptant mardi le projet de loi sur l’assurance maladie sociale, ainsi que trois autres projets de loi sur la santé.

Actuellement, les Kenyans paient entre 150 shillings kenyans (1 dollar ; 0,80 £) et 1 700 shillings par mois à une caisse nationale d’assurance maladie (NHIF).

Il sera remplacé par un nouveau fonds, avec une cotisation minimale fixée au double et la plupart des salariés contribuant à une proportion plus élevée de leur salaire.

Avec la nouvelle loi, chaque Kenyan doit s’inscrire en tant que membre du Fonds d’assurance maladie sociale qui remplace le NHIF.

M. Ruto affirme que l’assurance maladie universelle garantira que chaque Kenyan puisse se rendre à l’hôpital et recevoir un traitement sans avoir à faire face à des difficultés financières.

Toutefois, les nouvelles lois ne traitent pas de ce qui se passe lorsque les individus ne peuvent pas se permettre de cotiser.

La ministre kenyane de la Santé, Susan Nakhumicha, a déclaré que le nouveau plan est meilleur car il « permettra aux Kenyans de tous horizons de contribuer en fonction de leurs revenus ».

Elle a déclaré que les plus faibles revenus paient actuellement un pourcentage plus élevé de leurs revenus que les plus aisés.

Les employeurs, qui sont tenus de verser une contribution équivalente aux cotisations de leurs employés, se sont opposés à la déduction de 2,75 %, la jugeant trop élevée.

Ils affirment que cela nuira aux entreprises et aggravera la crise du coût de la vie, qui a alimenté une vague de manifestations à travers le Kenya au début de cette année.

En juin, M. Ruto a signé la Loi de Finances, une autre loi impopulaire qui a introduit une taxe sur le logement de 1,5 % payable à la fois par les employeurs et les employés, pour aider le gouvernement à fournir des logements abordables à une époque où les prix sont si élevés que de nombreux Kenyans urbains ne peuvent pas le faire. se permettre d’acheter une maison.

Certaines organisations de santé et de la société civile se sont également prononcées contre le plan de santé, affirmant que la déduction de 2,75 % est substantielle, compte tenu de la récente hausse des prix du carburant et du coût de la vie.

« Ce taux coûte bien plus cher aux citoyens salariés en difficulté, dont les revenus soutiennent de nombreux ménages en matière de famille et de services », a déclaré en septembre le Consortium des services de santé confessionnels du Kenya.

Les Kenyans devront s’inscrire au Fonds national d’assurance maladie sociale proposé pour accéder aux services de santé publique et ceux qui ne s’inscrivent pas se verront refuser ces services.

Le gouvernement aidera les Kenyans qui ne peuvent pas contribuer au fonds à travers une cagnotte de 26 milliards de shillings.

Le nouveau fonds remplacera l’actuel NHIF, qui a perdu des milliards de fonds provenant des contribuables à cause de la corruption, privant ainsi de nombreux Kenyans payants de l’accès aux soins de santé.

Certains Kenyans craignent que le nouveau fonds disposera de plus d’argent et qu’il y aura davantage de corruption, alors que l’État leur refusera toujours des soins de santé.

Les critiques craignent également que le nouvel organisme social de santé consacre la majeure partie des fonds collectés à des dépenses administratives comme l’actuel NHIF, laissant peu de ressources pour les coûts directs des soins de santé.

Reportage supplémentaire de Dorcas Wangira