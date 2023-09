Le président Volodymyr Zelenskyy se rend à Ottawa pour la dernière étape de l’appel nord-américain

Apparaissant dans sa couleur olive emblématique, Zelenskyy s’est rendu à Ottawa après des arrêts à New York et à Washington pour rencontrer la plus grande pom-pom girl d’Ukraine et s’est adressé à un Parlement canadien amical – fréquemment interrompu par les applaudissements de tous les partis.

« Cette agression russe doit se terminer par notre victoire », a-t-il déclaré en anglais. « Moscou doit perdre une fois pour toutes. »

Cela contraste fortement avec les États-Unis, où ses appels au soutien cette semaine se sont heurtés à la résistance de dizaines de républicains de Hill, qui se demandaient si le soutien américain – le derniers missiles à longue portée – vaut la peine de continuer.

Lors d’une conférence de presse à Ottawa, interrogé sur la Pologne et le Congrès, Zelensky a accusé la Russie d’attiser la division. Il a déclaré qu’il comptait sur l’aide du Canada pour renforcer un soutien hésitant, car il entretient des « relations puissantes avec de nombreux pays du monde ».

« Si la [global] Si l’unité, cette unité puissante que nous avons réussi à acquérir au début de la guerre, sera brisée, il ne pourra plus y avoir de soutien à l’Ukraine.»

Ce n’est pas un débat qui existe au Canada, où 1,4 million de personnes déclarent avoir des racines ukrainiennes, ce qui fait du pays la deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde après la Russie. Ces données démographiques font du soutien aux efforts de défense de guerre une priorité politique intérieure pour toutes les parties.

« À mon avis, l’une des qualités les plus marquantes de votre pays est que la justice n’est pas un vain mot pour le Canada », a-t-il déclaré. « Un autre fait extrêmement important à votre sujet est que vous ne faites jamais, au grand jamais, un pari politique sur la haine et l’inimitié. »

La dernière fois que Zelensky était au Canada, le monde était différent. Il s’agit de sa première visite depuis 2019, avant qu’il ne soit propulsé au rôle de leader en temps de guerre et alors qu’il était encore une marchandise inconnue sur la scène mondiale.

Mais la guerre entre la Russie et l’Ukraine traîne en longueur et ne devrait pas prendre fin de si tôt.

L’Ukraine continue d’avoir besoin du soutien matériel, financier et politique de ses alliés.

« C’est un festival de limaces et ils utilisent une énorme quantité de munitions, d’armes, de véhicules et d’autres équipements », a déclaré Roland Paris, professeur d’affaires internationales à l’Université d’Ottawa qui a travaillé il y a quelques années comme conseiller en affaires étrangères dans l’administration Trudeau. .

« Il comprend qu’il ne s’agit pas seulement d’une guerre sur le champ de bataille, mais d’une guerre visant à soutenir la coalition qui a soutenu l’Ukraine – et il comprend certainement que Vladimir Poutine compte sur un affaiblissement du soutien et de la solidarité occidentales au fil du temps. »

Zelensky vient tout juste de déployer des efforts auprès de l’ONU pour renforcer son soutien.

Il doit convaincre les dirigeants mondiaux qu’ils ne se contentent pas de faire des dons à des œuvres caritatives, mais qu’ils souhaitent atténuer une menace : qu’ils soutiennent un gagnant. Et il doit maintenir le rythme de sa machine de relations publiques.

« Plus la guerre dure, plus il y a un risque de « lassitude de l’Ukraine » dans des pays autres que l’Ukraine », a déclaré Yaroslav Baran, consultant politique basé à Ottawa et membre du conseil d’administration de la Fondation Canada-Ukraine. « Ce n’est plus l’actualité. Zelensky doit maintenir notre attention sur la guerre s’il veut conserver notre soutien. Il ne gagnera pas cette guerre sans l’aide internationale.»

Zelensky est arrivé à Ottawa avec un argumentaire de vente pour résoudre ce problème : « Vous soutenez soit l’Ukraine, soit la Russie », a-t-il déclaré aux journalistes. « En affaiblissant le soutien à l’Ukraine, vous soutenez la Russie. »

Zelenskyy, qui a parcouru les lignes de front pendant la guerre dans son pays, arrive au Canada en prenant de grands risques personnels et s’aventurera même hors de l’environnement de sécurité serré autour de la Colline du Parlement.

Il part ce soir pour un voyage avec Trudeau à Toronto, un centre financier pour les entreprises canadiennes où se concentre également une concentration de Canadiens d’origine ukrainienne. La collecte de fonds et la mobilisation de soutiens feront partie de cette tournée.

Trudeau a annoncé les détails d’un soutien militaire supplémentaire : 650 millions de dollars canadiens sur trois ans pour 50 véhicules blindés, y compris des véhicules blindés d’évacuation médicale construits à London, en Ontario.

Il a également annoncé de nouvelles sanctions contre 63 individus russes, dont ceux responsables d’enlèvements et de diffusion de désinformation, et créera un groupe consultatif international sur la saisie des avoirs russes, notamment ceux de la banque centrale russe.

Les deux dirigeants, après leurs discours, ont signé un nouvel accord de libre-échange pour moderniser un accord entré en vigueur pour la première fois en 2017, avant que la Russie ne lance son invasion à grande échelle.

Trudeau a déclaré que l’accord commercial mis à jour reflète le soutien pluriannuel du Canada à l’Ukraine et a promis un nouveau « soutien macro-économique » pour aider à attirer les investissements du secteur privé vers le pays afin d’alimenter ses efforts de relance.

Le pays a engagé plus de 1,5 milliard de dollars canadiens en aide militaire à l’Ukraine depuis l’invasion russe en février 2022 et se classe parmi les 10 principaux fournisseurs d’aide militaire.

L’annonce de vendredi marque le passage à une « approche pluriannuelle » en matière de financement, a déclaré Trudeau.

Nick Taylor-Vaisey et Zi-Ann Lum ont contribué à ce rapport.