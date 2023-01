Le président vietnamien démissionne, critiqué pour des scandales majeurs

Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a démissionné mardi, devenant le membre le plus ancien du gouvernement à démissionner après une série de scandales de corruption très médiatisés dont il a été tenu pour responsable.

L’agence de presse d’État du Vietnam a rapporté qu’il avait démissionné lors d’une session du Comité central du Parti communiste au pouvoir qui s’est tenue “pour examiner et donner son avis sur le souhait du camarade Nguyen Xuan Phuc de cesser d’occuper des postes, de quitter son travail et de prendre sa retraite”. Le langage de l’annonce suggérait fortement qu’il avait été contraint de démissionner.

Phuc, 68 ans, a commencé à servir au gouvernement au niveau provincial en 1979 et a pris son premier poste au gouvernement national en 2006. Il a rejoint le Politburo, l’organe du parti le plus haut placé, en 2011, et a été Premier ministre de 2016 à 2021, lorsque il a été élu président par l’Assemblée nationale.

Le poste de président au Vietnam est en grande partie cérémoniel. Le poste le plus puissant, celui de secrétaire général du Parti communiste, est actuellement occupé par Nguyen Phu Trong, qui a remporté en 2021 un rare troisième mandat de cinq ans. Sa marque de fabrique a été une campagne anti-corruption de longue date, qui, lors de son deuxième mandat, visait deux anciens ministres du Cabinet et l’ancien maire de Hanoï.

Un communiqué officiel publié dans les médias officiels a félicité Phuc pour ses efforts en tant que Premier ministre dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Il a toutefois ajouté qu’il portait la responsabilité politique en tant que chef de l’exécutif du pays dans de graves scandales impliquant ses subordonnés, dont deux vice-premiers ministres et trois autres ministres.

Le communiqué note que les deux vice-premiers ministres ont démissionné de leurs fonctions et que des poursuites pénales ont été lancées contre deux autres ministres et de nombreux autres responsables. Plusieurs des scandales concernaient la corruption liée aux mesures de lutte contre la pandémie.

Les postes dont Phuc a démissionné comprenaient également l’adhésion au Politburo, le comité exécutif du Comité central et le président du Conseil de la défense et de la sécurité nationales.

En tant que Premier ministre, Phuc a dirigé le Vietnam alors qu’il s’intégrait davantage dans l’économie mondiale et a maintenu une croissance économique de 7 % jusqu’à ce que le COVID-19 frappe le monde.

Grâce à des mesures strictes, notamment un confinement à l’échelle nationale, le Vietnam a réussi à contenir la propagation du virus au cours de la première année de la pandémie et a rapidement repris ses activités et sa fabrication. Il faisait partie d’une poignée de pays en 2020 qui ont enregistré une croissance économique positive.

Cependant, comme dans plusieurs autres pays asiatiques qui ont initialement évité de graves épidémies, les cas ont augmenté après la mi-2021 avec la propagation de variantes plus hautement transmissibles.