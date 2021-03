Le nombre de cas de coronavirus signalés au Venezuela est bien inférieur à celui des autres pays de la région. Environ 155 000 personnes y auraient été infectées, avec plus de 1 500 décès. Le Brésil voisin a un record de 12,4 millions de cas et plus de 300 000 décès, ce qui en fait le deuxième pays le plus touché au monde. La Colombie, qui est également frontalière du Venezuela, a enregistré près de 2,4 millions de cas.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy