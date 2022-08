Le président ukrainien Zelenskyy s’entretient avec Biden sur les “étapes supplémentaires” pour vaincre la Russie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré jeudi qu’il avait eu une conversation téléphonique avec le président Biden sur les prochaines étapes sur la voie de la défaite de la Russie.

L’appel intervient un jour après que la guerre entre l’Ukraine et Moscou a atteint la barre des six mois.

« J’ai eu une excellente conversation avec @POTUS. Remercié pour le soutien indéfectible des États-Unis au peuple ukrainien – sécuritaire et financier », a déclaré Zelenskyy dans un tweet.

POUTINE PAYERA 10 000 RUBLES AUX FAMILLES EN UKRAINE OCCUPÉE POUR ENVOYER DES ENFANTS À L’ÉCOLE PENDANT LA GUERRE EN RUSSIE

“Nous avons discuté des prochaines étapes de l’Ukraine sur la voie de la victoire sur l’agresseur et de l’importance de tenir la Russie responsable des crimes de guerre”, a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, décrivant plus tard l’appel aux journalistes, a déclaré que Biden “a réitéré le soutien des États-Unis à l’Ukraine alors qu’ils se défendent contre l’agression russe, y compris les annonces d’hier de près de 3 milliards de dollars d’armes et d’équipements”.

“Il a félicité l’Ukraine alors qu’elle marquait cette semaine une fête de l’indépendance particulièrement importante et a partagé son admiration pour le peuple ukrainien et ses forces armées alors qu’ils continuent d’inspirer le monde par leur dévouement et leur liberté”, a ajouté Jean-Pierre.