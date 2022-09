Le président ukrainien Zelenskyy s’adresse à l’Assemblée générale de l’ONU

[The stream is slated to start at 5 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

NATIONS UNIES – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’apprête à faire des remarques dramatiques aux dirigeants mondiaux mercredi, quelques heures après que la Russie a décidé de mobiliser des centaines de milliers de soldats pour son assaut de plusieurs mois contre l’Ukraine.

Zelenskyy, qui n’a pas quitté son pays fatigué par la guerre depuis l’invasion de la Russie fin février, s’adressera virtuellement aux dirigeants mondiaux.

Ses remarques préenregistrées interviennent alors que la guerre de la Russie entre dans son huitième mois sans aucun signe apparent que le Kremlin va renoncer à ses ambitions d’effacer la souveraineté ukrainienne.

Dans son discours, Zelenskyy devrait exhorter des pays comme la Chine, la deuxième économie mondiale, à abandonner sa neutralité. Il est également prêt à demander plus d’armes et de soutien occidentaux.

