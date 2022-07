Le président ukrainien Zelenskyy reste provocateur après 5 mois d’invasion : “Même les occupants admettent que nous allons gagner”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a atteint le cap des cinq mois dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est engagé à continuer d’infliger « les plus grandes pertes possibles à l’ennemi ».

“Même les occupants admettent que nous allons gagner”, a déclaré Zelenskyy dans une allocution vidéo dimanche. “Nous l’entendons dans leurs conversations – tout le temps, dans ce qu’ils disent à leurs proches lorsqu’ils les contactent.”

L’Ukraine célébrera jeudi la Journée de l’État ukrainien, une nouvelle fête nationale décrétée par Zelensky en août dernier.

“Cette décision contribuera à souligner la continuité de plus de mille ans d’État ukrainien. Ce sera un facteur de résistance aux récits hostiles de la Russie selon lesquels l’Ukraine est un” faux État “”, a déclaré le mois dernier Ruslan Stefanchuk, président du parlement ukrainien. sur les vacances. “Nous devons reconquérir chaque centimètre de notre histoire.”

Les espoirs d’une reprise des pourparlers de paix entre les deux pays ont semblé faiblir lorsque la Russie a frappé samedi le port ukrainien d’Odessa avec des missiles de croisière.

LA RUSSIE ET ​​L’UKRAINE SIGNENT UN ACCORD D’EXPORTATION DE CÉRÉALES À ISTANBUL, ÉVITANT UNE MENACE AU CŒUR DE LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE

La Russie a affirmé que la frappe ne visait que des cibles militaires, mais Zelenskyy a déclaré qu’elle “détruisait la possibilité même” d’un dialogue avec la Russie.

Les pays venaient de signer un accord d’expédition de céréales qui appelait à un cessez-le-feu autour des navires et des villes portuaires impliqués dans l’initiative, selon une copie de l’accord obtenue par l’Associated Press.

Les combats ont éclaté ces derniers mois autour de l’est du Donbass. La Russie a revendiqué la victoire dans la région de Lougansk et mène une offensive dans l’autre province qui compose le Donbass, la région de Donetsk.

Un haut responsable américain de la défense a déclaré à Fox News cette semaine que le Kremlin avait déjà engagé 85 % de ses forces combattantes en Ukraine.

“Ils ne peuvent pas continuer éternellement”, a déclaré le responsable, notant que la chaîne de commandement russe est en difficulté en raison de la perte de capitaines, de colonels et de généraux dans ses rangs. “Ils ont dépensé beaucoup de munitions plus intelligentes. Leurs capacités deviennent plus stupides.”