Le président ukrainien Zelenskyy présente une “formule de paix” pour mettre fin à la guerre dans le pays, mais déclare que “la Russie veut la guerre”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté mercredi une “formule de paix” qui contient “un juste châtiment” au président russe Vladimir Poutine et aux responsables des crimes contre l’Ukraine.

Zelenskyy a prononcé le discours mercredi lors de l’Assemblée générale de l’ONU, qui intervient après que Poutine a déclaré que l’armée russe enrôlerait des civils réservistes et aurait également proféré une menace nucléaire pour les pays occidentaux.

Le président ukrainien a déclaré que sa formule de paix pour mettre fin à la guerre « punit le crime, protège la vie, rétablit la sécurité et l’intégrité territoriale, garantit la sécurité et donne de la détermination ».

Ce sont les conditions préalables suivantes que Zelenskyy a données pour la paix en Ukraine :

“Punition pour agression”

“Protection de la vie”

« Restauration de la sécurité et de l’intégrité territoriale »

“Garanties de sécurité”

“Détermination à se défendre”

Zelenskyy a déclaré que la “neutralité” ne faisait pas partie de la formule et a déclaré que la Russie “veut la guerre”.

“Ceux qui parlent de neutralité lorsque les valeurs humaines et la paix sont attaquées veulent dire autre chose”, a déclaré Zelenskyy.

Une partie de la formule de paix comprend une punition pour l’invasion de la Russie.

“Punition pour le crime d’agression. Punition pour violation des frontières et de l’intégrité territoriale. Punition qui doit être en place jusqu’à ce que la frontière internationalement reconnue soit rétablie”, a déclaré Zelenskyy.

Son discours a été accueilli par une standing ovation par de nombreuses délégations présentes à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le discours intervient peu de temps après que Poutine ait prononcé un discours mercredi avertissant les pays occidentaux que les menaces nucléaires de la Russie ne sont “pas un bluff”. Il a accusé les pays occidentaux d’utiliser le “chantage nucléaire”, bien qu’aucun des pays de l’OTAN n’ait proféré de menaces nucléaires.

A ceux qui se permettent de telles déclarations concernant la Russie, je tiens à rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction, et pour des composantes distinctes et plus modernes que celles de pays de l’OTAN, et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine. “Ce n’est pas un bluff”.

La Russie a également annoncé une mobilisation partielle de son armée avec l’appel de conscrits civils réservistes.

Poutine dit que la conscription est nécessaire pour “protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, pour assurer la sécurité de notre peuple et des peuples dans les territoires libérés”.

