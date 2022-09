Le président ukrainien Zelenskyy ne promet pas d'”accalmie” pour reprendre des villes à la Russie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a promis à son pays qu’il n’y aurait pas de répit dans la contre-offensive qui a repris des villes et des villages aux troupes russes, alors que les bombardements se poursuivaient dimanche dans une large partie de l’Ukraine.

Zelenskyy a parcouru une liste de villes que l’Ukraine a reprises dans sa poussée fulgurante à travers le nord-est.

“Peut-être qu’il semble maintenant à certains d’entre vous qu’après une série de victoires, nous avons une certaine accalmie”, a-t-il déclaré dans son discours vidéo nocturne. “Mais ce n’est pas une accalmie. C’est la préparation de la prochaine série… Parce que l’Ukraine doit être libre, tout ça.”

Le commandement militaire ukrainien a déclaré que ses forces avaient sécurisé samedi la rive est de la rivière Oskil. Le fleuve, qui coule au sud de la Russie vers l’Ukraine, avait été une rupture naturelle dans les lignes de front nouvellement émergées depuis le début de la contre-offensive de Kyiv.

UN MÉDECIN À LA RETRAITE DE FLORIDE SE VOYAGE EN UKRAINE POUR AIDER LES NOURRISSONS ET LES NOUVEAU-NÉS TOUCHÉS PAR L’INVASION DE LA RUSSIE

Alors que les obus russes frappent des villes et des villages ce week-end, le ministère britannique de la Défense a averti que Moscou est susceptible d’augmenter les attaques contre des cibles civiles alors qu’elle subit des défaites sur le champ de bataille.

“Au cours des sept derniers jours, la Russie a accru son ciblage des infrastructures civiles même là où elle ne perçoit probablement aucun effet militaire immédiat”, a déclaré le ministère lors d’un point de presse en ligne. “Alors qu’elle fait face à des revers sur les lignes de front, la Russie a probablement étendu les emplacements qu’elle est prête à frapper dans le but de saper directement le moral du peuple et du gouvernement ukrainiens.”

Un incendie russe a tué samedi quatre médecins qui tentaient d’évacuer un hôpital psychiatrique dans la région de Kharkiv, a déclaré le gouverneur Oleh Syniehubov. Deux patients ont été blessés lors de l’attaque de Strelecha, a-t-il dit.

Des bombardements nocturnes ont également touché un hôpital de Mykolaïv, un important port de la mer Noire, a déclaré le gouverneur régional Vitaliy Kim. Et cinq personnes sont mortes au cours de la journée écoulée dans des attaques russes dans la région de Donetsk, l’une des deux régions ukrainiennes que la Russie reconnaît comme États souverains, a déclaré le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

Les forces séparatistes qui contrôlent une grande partie de Donetsk ont ​​déclaré que le bombardement ukrainien d’une colonie de prisonniers de guerre à Olenivka avait tué un prisonnier et en avait blessé quatre. Plus de 50 prisonniers de guerre auraient été tués lors d’une attaque contre la prison d’Olenivka en juillet ; Les autorités russes et ukrainiennes s’accusent mutuellement.

Un groupe de réflexion basé à Washington, l’Institut pour l’étude de la guerre, a déclaré que les forces russes à Donetsk continuent de mener des “opérations insensées” sur les villages au lieu de renforcer la ligne de front.

Un haut envoyé du Vatican et son entourage ont essuyé des tirs alors qu’ils distribuaient des fournitures humanitaires en Ukraine, a annoncé dimanche le service de presse du Vatican. Il n’a fait état d’aucun blessé.

L’incident s’est produit samedi près de la ville de Zaporizhzhia et a forcé l’aumônier du Vatican, le cardinal Konrad Krajewski et d’autres à se mettre à l’abri.

“Pour la première fois de ma vie, je ne savais pas où courir. Parce qu’il ne suffit pas de courir, il faut savoir où aller”, a déclaré le cardinal d’origine polonaise, dont le bureau fait des dons caritatifs au pape. Nom.

UN HAUT RESPONSABLE DE L’UKRAINE DIT QUE 450 CORPS ONT ÉTÉ TROUVÉS DANS LE FOSSE COMMUN D’IZYUM, CERTAINS AVEC LES MAINS LIÉES DANS LE DOS

Trois personnes ont été blessées dans le bombardement nocturne de Nikopol, de l’autre côté du fleuve depuis la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a déclaré le gouverneur régional Valentyn Reznichenko. La centrale nucléaire à six réacteurs de Zaporizhzhia a été capturée par les forces russes en mars, mais est exploitée par des ingénieurs ukrainiens. Son dernier réacteur a été éteint il y a une semaine après des pannes de courant répétées car les bombardements ont mis en danger des systèmes de sécurité cruciaux.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pendant ce temps, les procureurs de Kharkiv accusent la Russie d’avoir torturé des civils dans un village récemment libéré. Dans une déclaration en ligne, ils ont déclaré avoir trouvé un sous-sol où les forces russes auraient torturé des prisonniers à Kozacha Lopan, près de la frontière avec la Russie.

Dans les images qu’ils ont publiées, ils ont montré un téléphone militaire russe TA-57 avec des fils supplémentaires et des pinces crocodiles attachés. Les responsables ukrainiens ont accusé les forces russes d’utiliser les radiotéléphones de l’ère soviétique comme source d’alimentation pour électrocuter les prisonniers pendant les interrogatoires. Il n’a pas été possible dans l’immédiat de vérifier les affirmations des Ukrainiens.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.