Le président ukrainien Zelenskyy arrive au Japon pour le sommet du G-7 de 2023 : « La paix se rapprochera aujourd’hui »

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est arrivé samedi au Japon pour des entretiens diplomatiques avec les dirigeants des démocraties les plus puissantes du monde participant au Groupe des Sept (G7) après que les États-Unis se sont engagés à former des pilotes ukrainiens pour piloter des chasseurs à réaction F-16.

« Japon. G7. Rencontres importantes avec les partenaires et amis de l’Ukraine. Sécurité et coopération renforcée pour notre victoire », a écrit Zelenskyy dans un Publication sur Twitter à son arrivée au Japon. « La paix se rapprochera aujourd’hui. »

La confirmation de la présence en personne de Zelenskyy est intervenue lorsque les dirigeants du G-7 des États-Unis, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni, du Japon et de l’Union européenne ont réaffirmé leur « engagement à s’unir contre les actes illégaux, injustifiables et guerre d’agression non provoquée contre l’Ukraine. »

« Notre soutien à l’Ukraine ne faiblira pas », ont déclaré vendredi les dirigeants du G-7 dans un communiqué, promettant « de s’unir contre la guerre d’agression illégale, injustifiable et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine ».

« La Russie a commencé cette guerre et peut mettre fin à cette guerre », ont-ils déclaré

Le président ukrainien devait initialement se joindre à une session en ligne vendredi, mais les plans ont changé après avoir exprimé un « fort souhait » de participer en personne, a indiqué le ministère japonais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Un responsable de l’UE a déclaré à l’Associated Press que Zelenskyy participerait à deux sessions distinctes dimanche.

La première séance sera réservée aux membres du G-7 et portera sur la guerre en Ukraine. La deuxième session comprendra le G-7 ainsi que les autres nations invitées à participer au sommet, et se concentrera sur « la paix et la stabilité ».

Avant la participation de Zelenskyy au G-7, le groupe a annoncé qu’il fournirait à l’Ukraine des avions de combat F-16 et formerait des pilotes ukrainiens pour les piloter.

Zelenskyy a salué la décision de Biden, affirmant dans un tweet que cela « améliorerait considérablement notre armée dans le ciel ».

Un haut responsable de l’administration a déclaré aux journalistes que « la formation aura lieu au cours des prochains mois, notre coalition de pays participant à cet effort décidera quand fournir réellement des jets, combien nous en fournirons et qui les fournira ». Le programme comprendra formation sur F-16 entre autres avions de chasse, le programme devant se dérouler dans les mois à venir sur des sites en Europe.

L’arrivée de Zelenskyy au Japon marque le plus long voyage depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Un avion affrété par le gouvernement français a amené le président Zelenskyy au sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite avant de s’envoler pour Hiroshima, au Japon, pour le G-7.

Peter Aitken de Fox News Digitals a contribué à ce rapport.