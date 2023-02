Le président ukrainien Zelenskyy a déclaré à Fox News que l’offensive russe avait déjà commencé

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré jeudi qu’il pensait que la Russie avait déjà commencé l’offensive prévue à l’est, mais a également noté qu’il s’agissait d’une situation “compliquée”.

“La situation en première ligne est compliquée”, a-t-il déclaré dans une interview avec Trey Yingst de Fox News. “La Russie se prépare pour le match revanche. Nous pouvons le sentir.”

“Je pense que cela a déjà commencé ou pas complètement. Nous verrons cela dans les prochaines semaines”, a ajouté Zelenskyy.

Les responsables de la défense ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que la Russie prévoyait une offensive majeure pour tenter de renverser le cours de la guerre en Ukraine après avoir échoué à faire des progrès majeurs depuis des mois et avoir perdu du territoire à partir de septembre avec la libération de Kharkiv.

Les détails de l’offensive restent flous et les combats dans le Donbass et à Kherson sont restés relativement constants pendant des semaines, sans escalades ni avancées majeures de part et d’autre.

Mais alors même que la guerre approche de la barre des un an, Zelenskyy a déclaré que le moral reste élevé parmi les soldats et les citoyens.

“Depuis plus d’un an, nous avons cette guerre et les gens sont épuisés. Mais il y a toujours cette résilience de nos soldats”, a-t-il déclaré à Fox News. “C’est important d’avoir la résilience. Parmi les gens, il y a ce haut niveau de moral.”

Les responsables occidentaux de la défense s’efforcent d’acheminer l’aide défensive vers l’Ukraine, et des centaines de chars réclamés depuis longtemps par Kyiv ont été promis par plusieurs pays, dont les États-Unis.

Cependant, les principales aides défensives telles que les chars et les systèmes de batteries de missiles Patriot devraient prendre des mois avant de pouvoir être utilisées sur les lignes de front de l’Ukraine – bien au-delà du moment où la Russie devrait à nouveau frapper l’Ukraine avec une vigueur renouvelée.

Mais Zelenskyy dit que ses troupes sont prêtes et que l’Ukraine a un plan pour contrer l’offensive russe, bien que les détails sur une stratégie défensive restent limités.