Le président ukrainien Zelensky visitera une usine de munitions en Pennsylvanie pour remercier les travailleurs

WASHINGTON — Président ukrainien Volodymyr Zelensky dimanche, nous visiterons le Usine de munitions en Pennsylvanie qui produit l’un des les munitions les plus indispensables pour le combat de son pays pour repousser les forces terrestres russes.

Il est prévu qu’il se rende à la Usine de munitions de l’armée de Scranton La visite de Zelensky débutera une semaine chargée aux États-Unis pour renforcer le soutien à l’Ukraine dans la guerre, selon deux responsables américains et un troisième au courant du programme de Zelensky qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour fournir des détails qui n’étaient pas encore publics. Il s’adressera également à l’Assemblée générale des Nations unies, qui se réunit chaque année à New York, et se rendra à Washington pour des entretiens jeudi avec le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris.

L’usine de Scranton est l’une des rares installations du pays à fabriquer Obus d’artillerie de 155 mmIls sont utilisés dans les systèmes d’obusiers, qui sont de gros canons remorqués dotés de longs tubes pouvant tirer sous différents angles. Les obusiers peuvent frapper des cibles jusqu’à 24 à 32 kilomètres de distance et sont très appréciés par les forces terrestres pour éliminer les cibles ennemies à une distance protégée.

L’Ukraine a déjà reçu plus de 3 millions d’obus de 155 mm des États-Unis

Alors que la guerre est désormais dans sa troisième année, Zelensky fait pression sur les États-Unis pour obtenir l’autorisation d’utiliser des systèmes de missiles à plus longue portée pour tirer plus profondément à l’intérieur de la Russie.

Jusqu’à présent, il n’a pas convaincu le Pentagone ou la Maison Blanche d’assouplir ces restrictions. Le ministère de la Défense a souligné que l’Ukraine pouvait déjà frapper Moscou avec des drones fabriqués en Ukraine, et il existe des hésitations quant aux implications stratégiques d’un missile de fabrication américaine qui pourrait frapper la capitale russe.

Le président russe Vladimir Poutine a prévenu que la Russie serait « en guerre » avec les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN s’ils permettaient à l’Ukraine d’utiliser des armes à longue portée.

À un moment donné de la guerre, l’Ukraine tirait entre 6 000 et 8 000 obus de 155 mm par jour. Ce rythme a commencé à épuiser les stocks américains et a fait craindre que le niveau disponible ne soit pas suffisant pour répondre aux besoins militaires américains si une autre guerre conventionnelle majeure éclatait, comme dans le cas d’un éventuel conflit autour de Taïwan.

En réponse à cette situation, les États-Unis ont investi dans la relance des lignes de production et fabriquent désormais plus de 40 000 cartouches de 155 mm par mois, avec l’intention d’atteindre 100 000 cartouches par mois. Au cours de sa visite, Zelensky devrait rencontrer et remercier les travailleurs qui ont augmenté la production de cartouches de 155 mm au cours de l’année écoulée.

Deux des dirigeants du Pentagone qui ont fait avancer cette augmentation de la production – Doug Bush, secrétaire adjoint de l’armée pour l’acquisition, la logistique et la technologie et Bill LaPlante, le principal acheteur d’armes du Pentagone – devraient également rejoindre Zelenskyy à l’usine, tout comme le gouverneur Josh Shapiro, démocrate de Pennsylvanie.

Les obus de 155 mm ne sont qu’un exemple parmi tant d’autres de munitions, de missiles, de défense aérienne et de systèmes d’armes avancés que les États-Unis ont fournis à l’Ukraine, allant des balles d’armes légères aux avions de chasse F-16 de pointe. a été le plus grand donateur à l’Ukrainefournissant plus de 56 milliards de dollars sur les plus de 106 milliards de dollars collectés par l’OTAN et les pays partenaires pour contribuer à sa défense.

Même si l’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN, l’engagement en faveur de sa défense est considéré par de nombreux pays européens comme une nécessité pour empêcher Poutine de se livrer à une nouvelle agression militaire qui pourrait menacer les pays membres de l’OTAN limitrophes et déboucher sur un conflit bien plus vaste.

—-

Le journaliste d’Associated Press Aamer Madhani a contribué à ce rapport.