Le président ukrainien Zelensky visite une usine de munitions en Pennsylvanie pour remercier les travailleurs et demander plus

SCRANTON, Pennsylvanie — Sous une sécurité extrêmement stricte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dimanche, nous avons visité le Usine de munitions en Pennsylvanie qui produit l’un des les munitions les plus indispensables pour le combat de son pays pour repousser les forces terrestres russes.

Le représentant Matt Cartwright, un démocrate qui faisait partie de ceux qui ont rencontré Zelenskyy à la Usine de munitions de l’armée de Scrantona déclaré que le message du président était simple : « Merci. Et nous avons besoin de plus. »

L’usine de Scranton est l’une des rares installations du pays à fabriquer Obus d’artillerie de 155 mm et a augmenté sa production au cours de l’année écoulée. L’Ukraine en a déjà reçu plus de 3 millions des États-Unis

La visite de Zelensky marque le début d’une semaine chargée aux États-Unis, où il travaille sans relâche pour renforcer le soutien à l’Ukraine dans la guerre. Il prendra la parole à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York mardi et mercredi, puis se rendra à Washington pour des entretiens jeudi avec le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris.

La zone autour de l’usine de munitions était bouclée depuis dimanche matin, avec des camions poubelles municipaux positionnés sur plusieurs barrages routiers et une très forte présence de la police municipale, régionale et d’État, y compris des policiers à cheval.

Alors que le grand cortège de Zelensky se dirigeait vers l’usine de munitions dans l’après-midi, un petit contingent de partisans agitant des drapeaux ukrainiens s’est rassemblé à proximité pour montrer leur appréciation pour sa visite.

« C’est malheureux que nous ayons besoin d’une centrale comme celle-ci, mais elle est là, et elle est là pour protéger le monde », a déclaré Vera Kowal Krewson, une Américaine d’origine ukrainienne de première génération qui faisait partie de ceux qui ont accueilli le cortège de Zelensky. « Et c’est ce que je ressens profondément. »

Elle a déclaré que les parents de nombreux amis de son mari avaient travaillé dans l’usine de munitions et elle a qualifié la visite de Zelensky de « chose merveilleuse ».

Laryssa Salak, 60 ans, dont les parents ont également immigré d’Ukraine, a également déclaré qu’elle était heureuse que Zelensky soit venu remercier les travailleurs. Elle a déclaré qu’elle était contrariée par le fait que le financement de la défense ukrainienne ait divisé les Américains et que même certains de ses amis s’opposent à ce soutien, affirmant que l’argent devrait plutôt servir à aider les Américains.

« Mais ils ne comprennent pas que cet argent ne va pas directement à l’Ukraine », a déclaré Salak. « Il va aux usines américaines qui fabriquent, comme ici, des munitions. Cet argent va donc aussi aux travailleurs américains. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. »

Les obus de 155 mm fabriqués dans l’usine de Scranton sont utilisés dans les systèmes d’obusiers, qui sont de gros canons remorqués dotés de longs tubes pouvant tirer sous différents angles. Les obusiers peuvent frapper des cibles jusqu’à 24 à 32 kilomètres de distance et sont très appréciés par les forces terrestres pour éliminer les cibles ennemies à une distance protégée.

Alors que la guerre est désormais dans sa troisième année, Zelensky fait pression sur les États-Unis pour obtenir l’autorisation d’utiliser des systèmes de missiles à plus longue portée pour tirer plus profondément à l’intérieur de la Russie.

Jusqu’à présent, il n’a pas convaincu le Pentagone ou la Maison Blanche d’assouplir ces restrictions. Le ministère de la Défense a souligné que l’Ukraine pouvait déjà frapper Moscou avec des drones fabriqués en Ukraine, et il existe des hésitations quant aux implications stratégiques d’un missile de fabrication américaine qui pourrait frapper la capitale russe.

Le président russe Vladimir Poutine a prévenu que la Russie serait « en guerre » avec les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN s’ils permettaient à l’Ukraine d’utiliser des armes à longue portée.

À un moment donné de la guerre, l’Ukraine tirait entre 6 000 et 8 000 obus de 155 mm par jour. Ce rythme a commencé à épuiser les stocks américains et a fait craindre que le niveau disponible ne soit pas suffisant pour répondre aux besoins militaires américains si une autre guerre conventionnelle majeure éclatait, comme dans le cas d’un éventuel conflit autour de Taïwan.

En réponse, les États-Unis ont investi dans le redémarrage des lignes de production et fabriquent désormais plus de 40 000 cartouches de 155 mm par mois, avec pour objectif d’atteindre 100 000 cartouches par mois.

Deux des dirigeants du Pentagone qui ont fait avancer cette augmentation de la production – Doug Bush, secrétaire adjoint de l’armée pour les acquisitions, la logistique et la technologie et Bill LaPlante, principal acheteur d’armes du Pentagone – devaient rejoindre Zelenskyy à l’usine. Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, un démocrate, a également rejoint le président ukrainien.

Les obus de 155 mm ne sont qu’un exemple parmi tant d’autres de munitions, de missiles, de défense aérienne et de systèmes d’armes avancés que les États-Unis ont fournis à l’Ukraine, allant des balles d’armes légères aux avions de chasse F-16 de pointe. a été le plus grand donateur à l’Ukrainefournissant plus de 56 milliards de dollars sur les plus de 106 milliards de dollars collectés par l’OTAN et les pays partenaires pour contribuer à sa défense.

Même si l’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN, l’engagement en faveur de sa défense est considéré par de nombreux pays européens comme une nécessité pour empêcher Poutine de se livrer à une nouvelle agression militaire qui pourrait menacer les pays membres de l’OTAN limitrophes et déboucher sur un conflit bien plus vaste.

Copp a fait son reportage depuis Washington.