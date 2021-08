La numéro six mondiale Svitolina a perdu cinq matchs d’affilée face à la Kazakh Andreyevna Rybakina, 22 ans, au début du match pour la médaille de bronze en simple féminin, luttant pour éviter de justesse une défaite en deux sets en prenant la deuxième place sur un tie-break 7-5.

La joueuse de 26 ans, qui a récemment épousé une autre star du tennis, Gael Monfils, était sur le terrain après avoir remporté le set décisif 6-4 pour sceller une médaille qui, selon elle, était extrêmement importante pour elle.

« C’est la première médaille olympique du pays en tennis depuis le début de l’indépendance », a observé Zelensky, louant publiquement le « merveilleux » meilleur joueur de tennis de son pays. « Merci pour la victoire. Nous soutenons notre peuple. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Elina Monfils (@elisvitolina)

Dans un match d’environ deux heures et demie, Svitolina était sur le point de quitter à nouveau le tournoi lorsqu’elle s’est inclinée 4-1 au troisième set avant de remporter cinq matchs d’affilée pour s’assurer une place sur le podium.

« J’étais de bonne humeur pour le match mais mes nerfs ont probablement joué un rôle », elle a avoué à BTU, avoir été écrasée 6-3, 6-1 par la numéro 42 mondiale tchèque Marketa Vondrousova en demi-finale.

« C’est difficile de retourner sur le terrain quand on a déjà perdu un match ; dans les tournois de tennis, nous jouons toujours pour l’élimination. Après avoir perdu le premier match, il était très difficile de se remettre sur la bonne voie.

Première ukrainienne à remporter une médaille olympique de tennis, Elina Svitolina 🇺🇦. pic.twitter.com/Qdx0ZINygd – Ana Maria (@mcwfcpova) 31 juillet 2021

TENNIS : Elina Svitolina remporte la médaille de bronze dans la compétition de tennis féminin, battant Elena Rybakina en trois sets 1-6, 7-6, 6-4. Svitolina devient le premier joueur de tennis (homme ou femme) d’Ukraine à remporter un médaille aux Jeux Olympiques.#Tokyo2020#tennispic.twitter.com/CscwGuRunZ – Lukas Weese (@Weesesports) 31 juillet 2021

« J’ai rebondi après la pause dans le deuxième set et dans le troisième. Il y avait très peu d’occasions mais j’ai juste essayé de me battre jusqu’au bout et de ne pas abandonner. J’ai donné toutes mes forces restantes.

« Je pense que mon caractère m’a ramené dans le match. C’était une victoire incroyable. J’ai dépensé toutes mes forces pour revenir.

« Maintenant, je suis debout et tout me fait mal. Mes jambes ne tiennent plus. Mais je suis content d’avoir pu gagner – ce bronze est d’une grande importance et signifie beaucoup pour moi. »

Le Français Monfils faisait partie de ceux qui encourageaient Svitolina via les réseaux sociaux, où elle a déclaré à plus de 782 000 abonnés qu’il était « impossible de décrire ces émotions ».

Puissance ukrainienne 💙💛Le vainqueur du match pour la médaille de bronze Elina Svitolina et Mykhailo Romanchuk, qui ont remporté l’argent et le bronze en natation aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 pic.twitter.com/1uZ9vVnZ4s – Tennis_BTU_ENG (@Tennis_BTU_ENG) 1 août 2021

Tant d’émotions, je suis si heureuse pour Elina Svitolina, elle l’a fait !🤗 pic.twitter.com/c7H7GzcWMI – Elina Svitolina FP✨ (@SvitolinaNL) 31 juillet 2021

« Pour l’amour de mon pays », a-t-elle ajouté, alors que le compte officiel de la Women’s Tennis Association a répondu pour se décrire comme « incroyablement fier ». « J’ai tout donné pour ça. »

Svitolina a battu l’Allemande Laura Siegemund, la Grecque Maria Sakkari et l’Italienne Camila Giorgi pour se qualifier pour les quatre derniers.

En finale, Belinda Bencic a réalisé ce que Roger Federer et Martina Hingis n’ont pas pu en devenant championne suisse aux Jeux olympiques.

La demi-finaliste de l’US Open 2019 a battu Vondrousova 7-5, 2-6, 6-3 en finale.