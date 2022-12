Le président ukrainien Zelensky dit que la FIFA a bloqué le message de paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dimanche que le monde avait toujours entendu son appel à la paix malgré la décision de l’instance dirigeante du football, la FIFA, de refuser d’autoriser la diffusion d’un message vidéo avant la finale de la Coupe du monde de football au Qatar.

Zelenskyy avait demandé la diffusion de la vidéo, y compris son appel à organiser une conférence de paix mondiale pour aider à résoudre la guerre déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les joueurs de football ukrainiens et d’autres responsables ont rendu public le message, a-t-il déclaré.

“Même si la FIFA a empêché la diffusion de ce message dans le stade avant le dernier match au Qatar, le monde a quand même entendu notre appel”, a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne aux Ukrainiens.

La Coupe du monde, a-t-il dit, était l’essence même de l’effort pour gagner.

“Mais la concurrence est sur le terrain de jeu et non sur le champ de bataille. Le pire qui puisse arriver est un carton rouge – et non le bouton rouge”, a-t-il déclaré, faisant allusion à la possibilité d’une frappe nucléaire.

CNN a rapporté vendredi que Zelenskyy avait demandé à la FIFA de le laisser partager un message de paix avant la finale.

“Nous avons proposé [a] formule de paix au monde. Absolument juste. Nous l’avons proposé parce qu’il n’y a pas de champions dans la guerre, il ne peut y avoir de match nul”, a déclaré Zelenskyy dans une vidéo publiée par son bureau.

La Russie a envahi l’Ukraine en février et le conflit a tué des milliers de civils et déplacé des millions de leurs foyers.

“J’annonce l’initiative d’organiser un sommet mondial sur la formule de la paix cet hiver. Le sommet pour unir toutes les nations du monde autour de la cause de la paix mondiale. Les tribunes des stades se vident après le match, et après la guerre, les villes restent vides”, a déclaré le a déclaré le président ukrainien.

Les agences de presse russes ont rapporté que le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, avait “chaleureusement félicité” le président argentin Alberto Fernandez pour la victoire de l’Argentine sur la France lors de la finale de la Coupe du monde au stade Lusail de Doha dimanche.

L’assistant présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré sur Twitter que la FIFA “montre un manque de compréhension du désastre dans lequel la fédération de Russie entraîne le monde en déclenchant une guerre en Ukraine”.

La FIFA rejette tout message politique dans l’organisation des matches de la Coupe du monde.

On s’attendait à ce que l’audience mondiale de la télévision pour la finale de dimanche se compte en centaines de millions.