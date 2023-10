Le président ukrainien Zelensky à la réunion des ministres de la Défense de l’OTAN pour demander davantage de soutien pour combattre la Russie

BRUXELLES (AP) — Pour la première fois, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est joint mercredi à une réunion de plus de 50 dirigeants de la défense du monde entier pour présenter un argument personnel en faveur d’une aide militaire, face au manque de soutien politique aux États-Unis et aux nouvelles pressions. sur les alliés pour qu’ils envoient des armes pour renforcer la guerre entre Israël et le Hamas.

Sa présence a souligné les inquiétudes croissantes concernant les fissures dans ce qui a été un soutien international fidèle à Kiev dans sa guerre contre l’invasion russe, et les inquiétudes quant au fait que les forces ukrainiennes n’ont pas fait de progrès mesurables dans la contre-offensive à l’approche de l’hiver.

Interrogé sur les inquiétudes selon lesquelles l’Ukraine pourrait recevoir moins de soutien militaire en raison de la guerre en Israël, Zelenskyy a déclaré qu’il existait un « volume très compréhensible » que les États-Unis et l’Europe pouvaient fournir. Il a déclaré qu’il avait lui-même posé cette question et a ajouté qu’à son avis, personne ne le sait vraiment, mais qu’il continue de compter sur le soutien des États-Unis et de l’Europe.

Quant à la complication israélienne, « bien sûr, tout le monde a peur, et je pense aussi que la Russie compte sur elle, d’un soutien divisé », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre belge Alexander De Croo.

« Lundi prochain, nous marquerons le 600ème jour de notre résistance à l’agression à grande échelle de la Russie contre notre peuple, contre l’Ukraine. Et aujourd’hui, personne ne peut dire avec certitude combien de jours nous aurons encore pour défendre notre indépendance et défendre notre identité », a déclaré Zelensky lors de l’ouverture de la réunion. « Mais nous pouvons déjà dire plusieurs choses qui me semblent importantes. Premièrement, Poutine n’atteindra pas l’Ukraine. Deuxièmement, la Russie ne peut pas se permettre une nouvelle course aux armements. Et troisièmement, la démocratie peut gagner cette bataille.»

La réunion du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine, organisée par les États-Unis, intervient alors que l’Ukraine cherche désespérément davantage d’armes pour aider ses troupes à regagner du terrain face aux forces russes avant que le temps boueux ne s’installe. Mais le chaos politique au Congrès a bloqué l’approbation d’un nouveau financement pour l’Ukraine. , et certains législateurs s’opposent de plus en plus à toute augmentation des dépenses.

S’exprimant alors qu’il entrait au siège de l’OTAN, Zelenskyy a évoqué la guerre contre Israël et a déclaré que les Ukrainiens comprenaient une telle tragédie. Mais il n’a pas tardé à détailler le besoin persistant de l’Ukraine en systèmes de défense aérienne et en missiles à longue portée « pour repousser la Russie hors de notre territoire ».

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré aux journalistes qui l’accompagnaient à Bruxelles que le soutien à l’Ukraine se poursuivait sans relâche. Il a déclaré qu’un certain nombre d’alliés annonceraient qu’ils enverraient des armes supplémentaires et d’autres soutiens à Kiev. Une demande clé concerne davantage de systèmes de défense aérienne et de munitions.

« L’énergie, à mon avis, est toujours là », a déclaré Austin. « Et je vais les rassurer sur le fait que nous restons engagés dans ce sens. »

Il a fait écho à ces réflexions en ouvrant la réunion, affirmant que l’Ukraine faisait des progrès constants dans la guerre. Et il a déclaré que les alliés lors de cette réunion se concentreraient non seulement sur la satisfaction des besoins immédiats de Kiev, mais également sur la mise en place de plans visant à coordonner les investissements dans la future force ukrainienne.

Le groupe de contact est le principal forum permettant de collecter des contributions en armes, équipements et formations pour l’effort de guerre de Kiev. Il se réunit environ une fois par mois, en personne et virtuellement, et il s’agit de la 16e réunion.

Zelenskyy, qui a été accueilli par des applaudissements à son entrée dans le bâtiment, s’est immédiatement rendu à une séance privée avec Austin et le général de l’US Air Force CQ Brown, président des chefs d’état-major interarmées.

S’adressant aux journalistes à son arrivée, Zelensky a réitéré le besoin de son pays en missiles à longue portée et en munitions.

« Il est très important qu’il y ait des priorités. Il existe des systèmes de défense aérienne. Ce ne sont pas de simples mots de base. Ce sont des choses très concrètes et nous en avons besoin », a déclaré Zelensky.

À l’issue de cette réunion, les 31 alliés et l’Ukraine participeront au premier Conseil OTAN-Ukraine à ce niveau. Le forum a été officiellement créé en juillet dans le cadre des efforts visant à rapprocher Kiev de l’alliance. Il permet à l’OTAN et à Kiev de discuter de questions d’intérêt et de préoccupation communes.

Le nouveau programme d’aide américaine comprend des missiles AIM-9M qui, selon Austin, seront utilisés avec un nouveau système de défense antimissile sol-air que les États-Unis livreront bientôt à l’Ukraine. En outre, il fournira des systèmes de lutte contre les drones, des munitions pour le système de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), de l’artillerie, des équipements de guerre électronique, des munitions de démolition, des systèmes antiblindés et plus de 16 millions de cartouches pour armes légères.

Les armes sont fournies sous l’autorité présidentielle de retrait, elles seront donc extraites des stocks du Pentagone et livrées rapidement sur le champ de bataille.

___

L’écrivain d’Associated Press Raf Casert a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture par AP de la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Lorne Cook et Lolita Baldor, Associated Press