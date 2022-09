Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’exprime à l’Assemblée générale de l’ONU

Zelenskyy sera le seul dirigeant à s’adresser virtuellement à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, la première année, le rassemblement annuel de haut niveau à New York est de retour en personne depuis la pandémie de Covid-19.

Le forum international a voté la semaine dernière pour permettre à Zelenskyy d’offrir des remarques préenregistrées au rassemblement annuel des dirigeants mondiaux, faisant une exception à son exigence que tous les dirigeants parlent en personne. L’organisme mondial de 193 membres a approuvé les remarques virtuelles de Zelenskky par un vote de 101 contre 7, avec 19 abstentions, dont la Chine. La Biélorussie, Cuba, l’Érythrée, le Nicaragua, la Corée du Nord, la Russie et la Syrie sont les sept pays qui ont voté contre la demande de Zelenskyy.

Zelenskyy, qui n’a pas quitté son pays fatigué par la guerre depuis l’invasion de la Russie en février, prendra la parole après qu’une contre-offensive ukrainienne a récupéré de vastes étendues de terres perdues au début de la guerre. Mais le deuxième jour de la chorégraphie diplomatique dans la salle emblématique de l’Assemblée générale des Nations Unies drapée de vert et d’or, Zelenskyy sera le seul président à s’adresser aux dirigeants mondiaux depuis des écrans suspendus au-dessus de la vaste salle.

Une vue de la 74e Assemblée générale des Nations Unies le 28 septembre 2019 à New York.

Même ainsi, Zelenskyy devrait demander plus d’armes alors que sa nation mène une lutte déterminante pour les principes démocratiques et l’ordre mondial.

Les États-Unis ont jusqu’à présent fourni un trésor de guerre d’une valeur de plus de 15 milliards de dollars à Kyiv. Pendant ce temps, les alliés de l’OTAN ont renforcé la sécurité dans toute la région, accueilli des réfugiés et formé les forces ukrainiennes.

Le conflit s’est intensifié plus tôt mercredi lorsque le président russe Vladimir Poutine a annoncé des référendums sur l’opportunité de rejoindre la Russie dans quatre régions occupées de l’Ukraine. On pense que cette décision est une tentative du Kremlin d’annexer des pans supplémentaires de son ancien voisin soviétique. Les votes pourraient avoir lieu dès ce week-end.

Les remarques préenregistrées de Zelensky interviennent alors que la guerre de la Russie entre dans son huitième mois et que le Kremlin ne montre aucun signe d’abandon des ambitions d’effacer la souveraineté ukrainienne afin de restaurer l’empire soviétique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy visite la région de Kharkiv pour la première fois depuis que la Russie a lancé les attaques contre son pays le 24 février, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le 29 mai 2022. (Photo de la présidence ukrainienne/Handout/Agence Anadolu via Getty Images)

Alors que presque tous les dirigeants qui se sont tenus derrière la tribune du célèbre orateur pour s’adresser au forum international ont condamné la Russie pour son assaut en cours, Zelensky devrait exhorter les dirigeants à établir publiquement leur position sur la guerre.

Il appellera des pays comme la Chine, deuxième économie mondiale, à abandonner sa neutralité.

L’ONU estime que la guerre de la Russie a jusqu’à présent coûté la vie à près de 6 000 civils et fait plus de 8 600 blessés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ajoute que le nombre de morts en Ukraine est probablement plus élevé.

Pendant ce temps, la Commission européenne et la Banque mondiale estime que cela coûtera au moins 349 milliards de dollars reconstruire l’Ukraine après la guerre.