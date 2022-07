Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy fait face à un contrecoup alors qu’il pose pour la couverture de Vogue en pleine guerre

L’Ukraine a été ravagée par la guerre et la situation ne fait qu’empirer de jour en jour. Des histoires de dévastation en provenance d’Ukraine continuent d’émerger chaque jour. Cependant, cette fois-ci, c’est le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy qui fait face à la chaleur pour avoir fait une séance photo pour Vogue.

Le président, accompagné de son épouse, Olena Zelenska, a posé pour la couverture numérique du magazine Vogue. La guerre en Ukraine a commencé en février et la situation ne fait que se détériorer depuis lors. Alors que pour une image, le couple peut être vu assis plus près l’un de l’autre, une autre les a montrés se tenant la main.

Sur une autre photo, Olena Zelenska peut être vue en train de poser avec un véhicule en panne. La photo montre également des soldats ukrainiens, montant la garde à la Première Dame. Les images ont maintenant été téléchargées sur la poignée Instagram d’Olena Zelenska et ont été capturées par la célèbre photographe Annie Leibovitz.

Dans la légende, elle a mentionné que cela a été un grand honneur. « Et maintenant, je voudrais que vous voyiez toutes les femmes ukrainiennes ici, à ma place. Qui se bat, se porte volontaire, s’installe dans un camp de réfugiés, fait son travail sous le son d’une sirène, tient bon sous l’occupation. Elle a le droit et mérite d’être sur les couvertures du monde entier. Chacune de vous, compatriotes ukrainiennes, est désormais le visage et la couverture de notre pays », a-t-elle ajouté. Regarde:

Les images ont été partagées sur Twitter par plusieurs utilisateurs. Une personne a écrit: «Pendant que nous envoyons 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, Zelenskyy fait des séances photo pour Vogue Magazine. Ces gens pensent que nous ne sommes qu’une bande de ventouses. Une autre personne a commenté: « Non. Nous pensons que vous êtes une bande d’escrocs manipulateurs sans boussole morale. Et oui. J’ai utilisé des pronoms.

L’Ukraine n’est rien d’autre qu’un pays dictatorial, une caisse noire pour les privilégiés blancs du gouvernement !!!!

Juste mes pensées https://t.co/qn7RJytja3 —Bernard Willis (@Willis19Bernard) 27 juillet 2022

Tu es une excuse méprisable pour un humain. Vous êtes dépourvu de cervelle et de compassion. Tu ne tiendrais pas un jour sous la souffrance qu’ils traversent. https://t.co/5oXGbjUqxk – Anita Jones (@AnitaWade104) 27 juillet 2022

Que faisons-nous pour les convaincre du contraire… ? https://t.co/9jxRRZ5Hwk – =Orange= (@LynwoodTalks) 27 juillet 2022

Rire jusqu’à la banque ! https://t.co/O3OKSeRda5 — Grandmaj (Judy) (@grandmaj2) 28 juillet 2022

Vous êtes un crétin https://t.co/iHIQebHpHq — andriy🇺🇦 (@AndriyReal_B) 28 juillet 2022

Pendant ce temps, plus tôt, Zelenskyy avait vendu aux enchères sa très célèbre polaire zippée kaki pour 90 000 £ (85 43 505,62 ₹) lors d’une vente aux enchères caritative à Londres. Le prix de départ du vêtement a été fixé à 50 000 £, cependant, le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté les acheteurs à enchérir plus haut. Avant la vente aux enchères, Zelenskyy a tenu une adresse virtuelle lors de l’événement. Il a apprécié la Grande-Bretagne et son premier ministre Boris Johnson pour leur soutien. Il a en outre déclaré que les troupes russes avaient détruit près de 400 établissements de santé, dont des hôpitaux et des maternités. Il a ensuite souligné les problèmes que la Russie a posés à l’Ukraine et à l’Europe.

