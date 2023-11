Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy accuse la Russie de « parrainer le Hamas » avant les attentats du 7 octobre (Vidéo)

Président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est entretenu avec Kristen Welker de CNN dans l’édition de dimanche de « Meet the Press » sur une série de sujets, y compris les hostilités actuelles entre Israël et le Hamas et la guerre de deux ans entre l’Ukraine et la Russie.

À propos du conflit israélo-palestinien actuel, Zelensky a déclaré : « Je suis sûr que la Russie était derrière et parrainait le Hamas. Et l’Iran aussi. C’est à qui la faute. Quand on parle de lois, de règles, là où il y a des terroristes, il n’y a pas de règles.

Le dirigeant ukrainien a également souligné qu’il devait être « sincère » et a déclaré : « Nous regardons cette situation comme s’il s’agissait de quelque chose de nouveau. Ce n’est pas du tout une situation nouvelle. C’est un feu qui brûle entre Israël et la Palestine, et certains continuent à jeter des allumettes dans ce feu.»

Zelensky a ajouté qu’un pays tiers pourrait soutenir le Hamas : la Corée du Nord. Il a déclaré : « J’y ajouterais également la Corée du Nord. Vous avez vu combien de munitions nord-coréennes ont été trouvées à Gaza. C’est un fait, un fait absolu.

L’Ukraine est dans sa deuxième année de guerre contre la Russie et Zelensky a déclaré que le pays n’avait pas l’intention de ralentir. Il a reconnu que beaucoup ne croyaient pas que la nation d’Europe de l’Est puisse tenir tête à son agresseur plus important.

« Kristen, vous savez, le 24 février, lorsque la Russie a envahi nos villes, notre pays, nos terres, nos familles et nous a tous attaqués, le monde nous a donné trois jours. Certains pays européens qui croyaient vraiment en nous, l’ont dit un mois. D’autres ont dit que ce serait très rapide », a déclaré Zelenskyy.

Le président a également admis que personne ne voulait mener une guerre sans fin, mais que l’Ukraine n’abandonnait pas. Comme il l’a dit : « Parce que la guerre prend le meilleur d’entre nous, les meilleurs héros, les meilleurs hommes, femmes et enfants. C’est ça. Mais nous ne sommes pas prêts à donner notre liberté à ce putain de terroriste qu’est Poutine. C’est ça. C’est pourquoi nous nous battons.

En mai, l’ancien président américain Donald Trump a affirmé il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour. Zelensky a déclaré à Welker qu’il pouvait venir en Ukraine et essayer. Le président ukrainien a déclaré : « Pour moi, que puis-je dire ? Il est donc également le bienvenu. … S’il peut venir ici, j’aurai besoin de 24 minutes – oui, 24 minutes ; pas plus. Oui. Pas plus. Vingt-quatre minutes pour expliquer au président Trump qu’il ne peut pas gérer cette guerre.»

Cependant, Zelensky n’est pas sûr que Trump soit un allié de l’Ukraine s’il est réélu en 2024. Comme il l’a dit : « Vraiment, je ne sais pas. J’espère que cela ne dépend pas seulement du président sur le plan institutionnel. Je pense que cela dépend de l’opinion des Américains, de votre société. … Je pense que l’attitude des gens ordinaires est importante aux États-Unis et dans l’Union européenne. C’est leur soutien. C’est leur argent. Cela dépend d’eux.

En effet, le président Biden a demandé Une aide de 106 milliards de dollars qui serait en partie envoyée à l’Ukraine et à Israël. Zelensky a demandé davantage de soutien en matière de défense aérienne, notamment des F-16 et « des systèmes anti-drones et des drones spécifiques que nos ministres et commandants de la Défense connaissent très bien ».

Regardez l’intégralité de l’interview de Zelenskyy dans la vidéo ci-dessus.

