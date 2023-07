Le président ukrainien salue les soldats du pays depuis une île de la mer Noire pour marquer 500 jours de guerre

KYIV, Ukraine (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a marqué samedi le 500e jour de la guerre en saluant les soldats du pays dans une vidéo d’une île de la mer Noire qui est devenue le symbole de la résilience de l’Ukraine face à l’invasion russe.

S’exprimant depuis Snake Island, Zelenskyy a rendu hommage aux soldats ukrainiens qui se sont battus pour l’île et tous les autres défenseurs du pays, affirmant que reprendre le contrôle de l’île « est une grande preuve que l’Ukraine retrouvera chaque parcelle de son territoire ».

« Je veux remercier – d’ici, de ce lieu de victoire – chacun de nos soldats pour ces 500 jours », a déclaré Zelenskyy. « Merci à tous ceux qui se battent pour l’Ukraine ! »

On ne sait pas quand la vidéo a été filmée. Zelenskyy était en Turquie samedi.

Les forces russes ont pris le contrôle de la minuscule île de pierre le 24 février 2022, le jour où Moscou a lancé son invasion, dans l’espoir apparent de l’utiliser comme terrain de préparation pour un assaut sur Odessa, le plus grand port d’Ukraine et le quartier général de sa marine.

L’île a pris une importance légendaire pour la résistance de l’Ukraine à l’invasion russe, lorsque les troupes ukrainiennes y auraient reçu une demande d’un navire de guerre russe de se rendre ou d’être bombardée. La réponse est censée être revenue, « Allez (juron) vous-même. »

Les défenseurs ukrainiens de l’île ont été capturés par les Russes mais plus tard libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers. Après la prise de l’île, l’armée ukrainienne a lourdement bombardé la petite garnison russe là-bas, forçant les Russes à se retirer le 30 juin 2022. La retraite russe a réduit la menace d’une attaque russe par voie maritime sur Odessa et a contribué à ouvrir la voie à un accord. de reprendre les exportations de céréales ukrainiennes.

« Que la liberté que tous nos héros de différentes époques voulaient pour l’Ukraine et qui doit être gagnée maintenant soit un hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour l’Ukraine », a déclaré Zelenskyy. « Nous allons certainement gagner ! »

Des batailles intenses ont continué de faire rage samedi dans l’est et le sud du pays alors que les forces ukrainiennes poursuivaient leurs attaques contre les défenses russes à plusieurs niveaux dans les premières étapes de leur contre-offensive.

Le ministère ukrainien de l’Intérieur a déclaré qu’une frappe à la roquette russe sur la ville de Lyman avait tué huit civils et blessé 13 autres samedi matin. Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de la région orientale de Donetsk, a publié des images montrant certains des morts, dont un corps gisant sous un vélo et des fragments de corps sur le trottoir à côté d’un véhicule endommagé, affirmant que « les terroristes russes continuent de frapper des civils dans Donetsk.

Une résidence privée, un magasin et quelques voitures ont été endommagés lors de l’attaque de Lyman, qui se trouve à quelques kilomètres (miles) de la ligne de front, où les troupes russes ont récemment intensifié les combats dans les forêts de Kreminna.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dans sa dernière mise à jour des renseignements que la ville orientale de Bakhmut, capturée par les Russes en mai, a connu certains des combats les plus intenses le long du front au cours de la semaine dernière.

Il a déclaré que les forces ukrainiennes ont fait des gains réguliers au nord et au sud de Bakhmut dans la région de Donetsk, notant que « les défenseurs russes sont très probablement aux prises avec un moral médiocre, un mélange d’unités disparates et une capacité limitée à trouver et à frapper l’artillerie ukrainienne ». .”

Au milieu des combats, la Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir planifié de saboter la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, contrôlée par la Russie, qui est la plus grande d’Europe, alimentant les craintes d’une catastrophe radioactive. Les services de renseignement militaire ukrainiens ont affirmé samedi que les troupes russes avaient posé davantage de mines autour de l’usine, une affirmation qui n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Le chef de l’agence nucléaire des Nations Unies, Rafael Mariano Grossi, a déclaré vendredi à l’Associated Press que les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique avaient récemment eu accès à une plus grande partie du site, y compris le bassin de refroidissement et les zones de stockage de carburant, et n’y avaient trouvé aucune mine. Grossi a déclaré qu’il faisait toujours pression pour accéder aux toits des réacteurs où les responsables ukrainiens ont accusé la Russie d’avoir posé des explosifs.

Alors que les tensions tourbillonnaient autour de l’usine, l’armée russe a insisté sur le fait qu’elle avait réussi à repousser les attaques ukrainiennes dans diverses sections du front.

Samedi, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a visité des champs de tir où des soldats volontaires sont entraînés, un voyage qui survient deux semaines après une mutinerie avortée lancée par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin, dont les troupes de Wagner ont marché sur Moscou dans le but d’évincer Shoigu.

Prigozhin a accepté de mettre fin à la mutinerie, qui représentait la plus grande menace pour le président russe Vladimir Poutine depuis plus de deux décennies au pouvoir, en échange d’une amnistie pour lui-même et ses troupes et l’autorisation de se déplacer en Biélorussie. Samedi, les chaînes d’applications de messagerie russes ont diffusé les commentaires de l’un des commandants de Wagner, Anton Yelizarov, qui a déclaré que les mercenaires avaient pris congé mais qu’ils finiraient par se déployer en Biélorussie.

Des batailles rangées le long de la ligne de front en Ukraine font rage alors que les dirigeants de l’OTAN doivent se réunir à Vilnius pour un sommet de deux jours la semaine prochaine afin d’offrir davantage d’aide à la modernisation des forces armées ukrainiennes, de créer un nouveau forum de consultation de haut niveau et de réaffirmer qu’il rejoindra leur alliance un jour.

Avant le sommet de l’OTAN, les États-Unis ont annoncé qu’ils fourniraient à l’Ukraine des armes à sous-munitions, une décision que le président Joe Biden a qualifiée de « décision difficile ». Les deux tiers des membres de l’OTAN ont interdit les munitions qui ont fait de nombreuses victimes civiles, mais les États-Unis considèrent leur livraison comme un moyen d’aider à renforcer l’offensive ukrainienne et à franchir les lignes de front russes.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a salué la décision des États-Unis, affirmant que la livraison d’armes à sous-munitions aidera le pays à désoccuper ses territoires tout en sauvant la vie des soldats ukrainiens.

Reznikov a juré que l’Ukraine n’utiliserait les munitions que pour la désoccupation de son territoire et ne les tirerait pas sur le territoire propre de la Russie. Reznikov a également noté que l’armée ukrainienne n’utilisera pas d’armes à sous-munitions dans les zones urbaines pour éviter de blesser des civils, ajoutant qu’elles seront mises en action sur le terrain pour « percer les lignes de défense ennemies avec un minimum de risques pour la vie de nos soldats ».

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine