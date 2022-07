Le président ukrainien limoge le chef de la sécurité et cite des centaines de cas de trahison

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé le chef du service de sécurité intérieure du pays et le procureur de la République.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé le chef du service de sécurité intérieure du pays et le procureur de l’État, citant des centaines de cas de trahison et de collaboration présumées avec la Russie, alors que Moscou semblait prêt à intensifier ses opérations militaires.

Zelensky a déclaré que plus de 60 responsables du service de sécurité et du bureau du procureur du SBU travaillaient contre l’Ukraine dans les territoires occupés par la Russie, et 651 affaires de trahison et de collaboration avaient été ouvertes contre des responsables de l’application des lois.

Les limogeages dimanche d’Ivan Bakanov, chef du service de sécurité, et du procureur général Iryna Venediktova, qui ont dirigé les efforts pour poursuivre les crimes de guerre russes, et le nombre considérable d’affaires de trahison révèlent l’énorme défi de l’infiltration russe alors que Kyiv combat Moscou dans ce qu’il dit est un combat pour la survie.

Zelenski a dit :

Un tel éventail de crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l’État[…]pose de très sérieuses questions aux dirigeants concernés. Chacune de ces questions recevra une réponse appropriée.

Dans son discours nocturne à la nation, Zelensky a noté la récente arrestation soupçonnée de trahison de l’ancien chef du SBU supervisant la région de Crimée, la péninsule annexée par la Russie en 2014 que Kyiv et l’Occident considèrent toujours comme une terre ukrainienne.

Zelensky a déclaré qu’il avait limogé le haut responsable de la sécurité au début de l’invasion, une décision qui, selon lui, s’est maintenant avérée justifiée.

Il a dit:

Des preuves suffisantes ont été recueillies pour dénoncer cette personne soupçonnée de trahison. Toutes ses activités criminelles sont documentées.

3 000 missiles de croisière

Après avoir échoué à capturer la capitale Kyiv au début de l’invasion, les forces russes utilisant une campagne de bombardements dévastateurs contrôlent désormais de vastes étendues du sud et de l’est de l’Ukraine, où les séparatistes pro-russes contrôlent déjà le territoire.

Zelenskiy a déclaré que la Russie avait utilisé plus de 3 000 missiles de croisière à ce jour et qu’il était “impossible de compter” le nombre d’artillerie et d’autres frappes jusqu’à présent.

Des dizaines de parents et de résidents locaux ont assisté dimanche aux funérailles de Liza Dmytrieva, 4 ans, l’une des 24 personnes tuées lors d’une frappe de missiles russes dans la ville de Vinnytsia la semaine dernière.

Les livraisons occidentales d’armes à longue portée commencent à aider l’Ukraine sur le champ de bataille, Kyiv citant une série de frappes réussies menées sur 30 centres logistiques et de munitions russes, utilisant plusieurs systèmes de lance-roquettes multiples récemment fournis par l’Occident.

Les frappes causent des ravages dans les lignes d’approvisionnement russes et ont considérablement réduit la capacité offensive de la Russie, selon le ministère ukrainien de la Défense.

Le commandement opérationnel du sud de l’Ukraine a rapporté que dans la région de Kherson, il avait détruit dimanche deux systèmes de missiles russes Pantsir, trois systèmes de communication stratégique, une station radar, deux dépôts de munitions et 11 véhicules blindés et militaires.

L’armée russe utilise également la guerre radio-électronique pour supprimer les canaux de communication par satellite, a déclaré lundi l’état-major ukrainien dans un communiqué.

La Russie intensifie ses opérations

La Russie a ordonné aux unités militaires d’intensifier les opérations pour empêcher les frappes ukrainiennes sur les zones détenues par la Russie, selon l’Ukraine qui a signalé ce week-end des bombardements le long de la ligne de front dans ce qu’elle a qualifié de préparation à un nouvel assaut.

L’état-major ukrainien a déclaré que ses forces avaient repoussé les attaques russes dans plusieurs villes de la région de Donetsk.

Ça disait:

Des combats sont actuellement en cours près de Hryhorivka, près des régions administratives entre Louhansk et Donetsk.

Dans la nuit, au moins 10 explosions ont été signalées dans la ville méridionale de Mykolaïv, mais il n’y avait aucune information sur les victimes, tandis que deux personnes ont été tuées et 10 blessées à Avdiivka et Novy Donbas, a déclaré l’état-major ukrainien, citant des responsables locaux.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement les informations.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dimanche que la Russie renforçait les défenses dans les zones qu’elle occupe dans le sud de l’Ukraine après la pression des forces ukrainiennes et les promesses des dirigeants ukrainiens de chasser la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion le 24 février en la qualifiant d'”opération militaire spéciale” pour démilitariser son voisin et le débarrasser de dangereux nationalistes.

Kyiv et l’Occident disent qu’il s’agissait d’un accaparement impérialiste des terres et tentent de reconquérir un pays qui s’est libéré de la domination de Moscou avec l’éclatement de l’Union soviétique en 1991.

Le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale a tué plus de 5 000 personnes, contraint plus de 6 millions de personnes à fuir l’Ukraine et fait 8 millions de déplacés internes, selon les Nations Unies.

L’Ukraine et l’Occident affirment que les forces russes ciblent des civils et ont été impliquées dans des crimes de guerre, accusations que Moscou rejette.