Le président ukrainien ému Volodymyr Zelensky rend hommage au ministre de l’Intérieur et aux personnes tuées dans un accident d’hélicoptère | Nouvelles du monde

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a retenu ses larmes en rencontrant les familles des personnes tuées dans un accident d’hélicoptère dans une banlieue de Kyiv plus tôt cette semaine.

Lors du sombre service à Kyiv, M. Zelenskyy et son épouse, la première dame Olena Zelenska, ont déposé des fleurs sur sept cercueils drapés du drapeau bleu et jaune de l’Ukraine et se sont entretenus avec des membres de leur famille.

L’hélicoptère transportant le ministre de l’Intérieur Denys Monastyrskyi et le reste de la direction de son ministère s’est écrasé près d’un bâtiment d’école maternelle mercredi dans la banlieue résidentielle de Brovary.

Une douzaine de personnes sont mortes dans la catastrophe – dont un enfant au sol – qui a porté un nouveau coup à une nation qui pleure déjà des dizaines de milliers de civils et de militaires tués dans la guerre avec la Russie.

M. Monastyrskyi, qui supervisait la police et les services d’urgence du pays, est le plus haut responsable tué depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le président Zelenskyy est apparu ému lors du service alors qu’il s’entretenait brièvement avec les familles de sept des personnes tuées et qu’un petit orchestre jouait.

Les responsables n’ont pas confirmé la cause de l’accident, mais plus tôt cette semaine, M. Zelenskyy a déclaré que l’incident était une conséquence de la guerre – un point de vue répété par Ruslan Stefanchuk, président du parlement ukrainien, s’exprimant après le service.

“Tout cela ne serait pas arrivé sans cette guerre terrible et non déclarée que la Fédération de Russie mène contre l’Ukraine”, a déclaré M. Stefanchuk.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et la première dame Olena Zelenska assistent à une cérémonie commémorative



“Par conséquent, nous devons nous en souvenir et ne pas oublier ces personnes. Parce que pour l’Ukraine et les Ukrainiens, chaque vie perdue est une grande tragédie.”

La guerre de la Russie en Ukraine, qui approche de la fin de son 11e mois, est “dans un état de blocage”, selon une évaluation du ministère britannique de la Défense.

Il a déclaré que les forces ukrainiennes semblent réaliser de petits gains dans le nord-est, près de la ville de Kreminna, tandis que l’armée russe s’est “probablement reconstituée” dans la ville orientale de Soledar, qu’elle a prise plus tôt dans la semaine.

“Il existe une possibilité réaliste d’avancées russes locales” autour de Bakhmut, une ville de l’Est dont la capture donnerait au Kremlin une victoire tant attendue après des mois de revers sur le champ de bataille, a déclaré le ministère dans sa mise à jour régulière.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, a déclaré aujourd’hui que des batailles acharnées pour Bakhmut faisaient rage et que trois civils avaient été tués par des bombardements russes dans cette zone de la région orientale de Donetsk.