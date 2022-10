Le président ukrainien demandera aux dirigeants du G7 plus d’armes après les frappes russes meurtrières

Le président Volodymyr Zelensky devrait demander aux dirigeants du groupe des nations du G7 de fournir d’urgence à l’Ukraine des armes pour se défendre contre les missiles russes, un jour après que Moscou a lancé des frappes de représailles qui ont tué 19 personnes.

Le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants du Groupe des Sept se réuniront pratiquement plus tard mardi pour discuter de ce qu’ils peuvent faire de plus pour soutenir l’Ukraine et écouter Zelenskyy, qui a qualifié les systèmes de défense aérienne de sa “priorité n°1”, ce que Biden a déjà promis de fournir.

Dans la vague de frappes aériennes la plus répandue loin des lignes de front depuis le début de la guerre, des missiles russes se sont écrasés à travers l’Ukraine tôt lundi, touchant des installations de production d’électricité ainsi que des cibles non stratégiques telles que des parcs et des sites touristiques, semant la dévastation, la terreur et le pouvoir. coupures dans leur sillage.

Au moins 19 personnes ont été tuées et 105 blessées, ont déclaré des responsables des services d’urgence, lors d’une attaque que le président Vladimir Poutine a qualifiée de représailles à ce qu’il a qualifié d’attentat à la bombe ukrainien samedi contre le pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée annexée.

Kyiv n’a pas publiquement assumé la responsabilité de ce que Poutine a qualifié d'”acte terroriste” qui a tué au moins trois civils et détruit des parties du tronçon routier du pont qui ont été utilisées pour approvisionner les forces d’occupation russes en Ukraine.

Lundi, la police inspecte la scène des bombardements russes à Kyiv. De multiples explosions ont secoué la ville tôt lundi après des mois de calme relatif dans la capitale ukrainienne. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Les responsables ukrainiens ont signalé d’autres frappes mardi, dont une sur la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est du pays, qui a tué au moins une personne.

Zelenskyy dans un discours lundi soir a déclaré : « Nous ferons tout pour renforcer nos forces armées. Nous rendrons le champ de bataille plus douloureux pour l’ennemi.

L’Ukraine suspend ses exportations d’électricité

Pas moins de 301 colonies dans les régions de Kyiv, Lviv, Soumy, Ternopil et Khmelnytsky sont restées sans électricité mardi matin.

Confrontée à des pannes d’électricité, l’Ukraine a interrompu ses exportations d’électricité vers la Moldavie voisine et l’Union européenne, à un moment où le continent est déjà confronté à une flambée des prix de l’électricité qui a alimenté l’inflation et entravé l’activité industrielle.

Les dirigeants du G7 pourraient également mettre en garde la Biélorussie, un proche allié de la Russie, contre une implication plus étroite dans la guerre après que Minsk a déclaré lundi qu’elle déployait ses soldats avec les forces russes près de l’Ukraine en réponse à ce qu’elle a qualifié de menace claire pour la Biélorussie de Kyiv et de ses bailleurs de fonds. dans l’ouest.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré mardi à la radio France Inter que les chefs d’État du G7 avertiraient probablement la Biélorussie, qui est déjà utilisée par la Russie comme base logistique et comme plate-forme à partir de laquelle tirer des missiles, de ne pas s’impliquer davantage.

“La Russie a franchi une autre ligne avec une tactique qui ne consiste pas à combattre sur le champ de bataille mais à effectuer des bombardements aveugles et depuis hier à frapper délibérément des cibles civiles sur tout le territoire ukrainien”, a déclaré Colonna.

“C’est une violation des règles de la guerre et du droit international”, a-t-elle poursuivi, affirmant que la France avait accepté d’augmenter les livraisons d’armes à Kyiv après l’attaque de lundi.

REGARDER | La Russie frappe des zones civiles avec des frappes meurtrières :

La Russie intensifie ses attaques en Ukraine et frappe des zones civiles Un barrage d’au moins 84 missiles russes a fait exploser la capitale ukrainienne et plusieurs autres villes importantes, tuant au moins 14 personnes et en blessant des dizaines d’autres.

La Russie met en garde l’Occident

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a averti que la Russie réagirait à l’implication croissante de l’Occident dans le conflit ukrainien.

“Nous avertissons et espérons qu’ils réalisent le danger d’une escalade incontrôlée à Washington et dans d’autres capitales occidentales”, a déclaré mardi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, cité par l’agence de presse RIA.

Anatoly Antonov, ambassadeur de Russie aux États-Unis, a déclaré qu’une aide occidentale accrue à l’Ukraine augmentait le risque d’une guerre plus large.

“Une telle assistance, en plus de fournir à Kyiv des renseignements, des instructeurs et des directives de combat, conduit à une nouvelle escalade et augmente les risques d’un affrontement entre la Russie et l’OTAN”, a déclaré Antonov aux médias.

La Russie a subi un revers diplomatique lundi, alors que l’Assemblée générale des Nations Unies a voté pour rejeter son appel à l’organe de 193 membres pour autoriser un scrutin secret cette semaine dans un débat sur l’opportunité de condamner les annexions par Moscou de quatre régions partiellement occupées en Ukraine.

Le président des Émirats arabes unis, membre du groupe de producteurs de pétrole connu sous le nom d’OPEP+ qui a repoussé les États-Unis la semaine dernière en annonçant de fortes réductions de production, se rendra mardi en Russie pour rencontrer Poutine et faire pression pour “la désescalade militaire, ” a rapporté l’agence de presse d’État des Émirats arabes unis WAM.