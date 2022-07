Le président ukrainien déclare l’évacuation obligatoire de la région de Donetsk

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé samedi une évacuation obligatoire des habitants de la région orientale de Donetsk au milieu des combats intenses dans la guerre en cours avec la Russie.

Le président a dit : « Plus les gens partent [the] Dans la région de Donetsk maintenant, moins l’armée russe aura le temps de tuer. » Il a noté que ceux qui partiraient seraient indemnisés.

Zelenskyy a également déclaré dans son discours que les centaines de milliers de personnes qui occupent encore des zones de combat dans la grande région du Donbass devraient également partir. Le Donbass comprend les régions de Donetsk et Lougansk.

“Beaucoup refusent de partir, mais cela doit encore être fait”, a-t-il déclaré. “Si vous en avez l’occasion, veuillez parler à ceux qui restent encore dans les zones de combat du Donbass. S’il vous plaît, convainquez-les qu’il est nécessaire de partir.”

Selon les médias ukrainiens, la vice-première ministre Iryna Vereshchuk a déclaré que l’évacuation devait avoir lieu avant le début de l’hiver car les réserves de gaz naturel de la région avaient été détruites.

Mais l’ancien ambassadeur américain en Ukraine, John Herbst, a déclaré que l’évacuation pourrait être davantage liée à l’anticipation de combats plus féroces qu’à des pénuries de carburant.

“Je ne sais pas pourquoi Zelenskyy a lancé cet appel”, a-t-il déclaré. “Ce que je sais, c’est qu’il y a eu de violents combats à Donetsk. Les Russes ont pris [neighboring] Louhansk [oblast] il y a plusieurs semaines. Je m’attends à de nouveaux combats acharnés à Donetsk.”

L’armée ukrainienne a affirmé plus tôt samedi que plus de 100 soldats russes avaient été tués et sept chars avaient été détruits lors des combats de vendredi dans la région de Kherson. La région de Kherson est le centre de la contre-offensive de Kyiv dans le sud et une partie cruciale des lignes d’approvisionnement de Moscou.

Le commandement sud de l’Ukraine a déclaré que le trafic ferroviaire vers Kherson sur le fleuve Dnipro avait été coupé, ce qui pourrait encore plus empêcher l’armée russe à l’ouest du fleuve d’atteindre les approvisionnements en Crimée et à l’est.

Des systèmes de missiles à longue portée fournis par l’Occident ont été utilisés par l’Ukraine pour infliger des dégâts à trois ponts sur le fleuve Dnipro ces dernières semaines, coupant le Région de Kherson .

“En raison de l’incendie qui a établi le contrôle des principales liaisons de transport en territoire occupé, il a été établi que le trafic sur le pont ferroviaire traversant le Dnipro n’est pas possible”, a déclaré le commandement sud de l’Ukraine dans un communiqué.

Le gouverneur de la région de Kherson, Dmytro Butriy, a déclaré que le district de Berislav, qui se trouve de l’autre côté de la rivière au nord-ouest de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, a été particulièrement endommagé.

“Dans certains villages, pas une seule maison n’a été laissée intacte, toutes les infrastructures ont été détruites, les gens vivent dans des caves”, a-t-il écrit sur Telegram.

Butriy a déclaré que les combats se poursuivaient dans de nombreuses parties de la région de Kherson.

Reuters a contribué à ce rapport.