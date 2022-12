le président ukrainien de retour à Kyiv ; La Russie poursuit ses attaques

KYIV, Ukraine (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a émis une autre note provocante à son retour dans la capitale de son pays vendredi après sa visite en temps de guerre aux États-Unis, affirmant que ses forces “travaillaient vers la victoire” alors même que la Russie lançait de nouvelles frappes à travers le pays .

Zelenskyy a posté sur son compte Telegram qu’il se trouvait dans son bureau de Kyiv après son voyage aux États-Unis qui a permis d’obtenir un nouveau programme d’aide militaire de 1,8 milliard de dollars et a promis que “nous surmonterons tout”. ainsi que des frappes aériennes sur les fronts est et sud et ailleurs en Ukraine.

Moscou a répété qu’il n’y aurait pas de fin à la guerre tant que ses objectifs militaires ne seraient pas atteints. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la guerre se terminerait à la table des négociations une fois que “l’opération militaire spéciale” aurait atteint “les objectifs que la Fédération de Russie s’est fixés”, ajoutant que “des progrès significatifs avaient été réalisés dans la démilitarisation de l’Ukraine”.

Le porte-parole du Kremlin a déclaré qu’aucun plan de paix ukrainien ne pouvait réussir sans tenir compte des “réalités d’aujourd’hui qui ne peuvent être ignorées”, une référence à la demande de Moscou que l’Ukraine reconnaisse la souveraineté de la Russie sur la péninsule de Crimée, qui a été annexée en 2014, comme ainsi que d’autres gains territoriaux.

Peskov a déclaré que le président russe Vladimir Poutine visiterait vendredi une usine d’armement à Tula, à environ 150 kilomètres (90 miles) au sud de Moscou, et y présiderait une réunion sur l’industrie de l’armement du pays.

L’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient tiré plusieurs lance-roquettes “plus de 70 fois” sur le territoire ukrainien pendant la nuit, tandis que de violents combats faisaient rage autour de la ville de Bakhmut, dans la région orientale de Donetsk, où le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko a déclaré que quatre personnes avaient été tuées et sept autres. blessé au cours de la dernière journée.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que Bakhmut et Lyman dans la région voisine de Louhansk ainsi que la ligne de front entre les régions de Louhansk et de Kharkiv ont subi le plus gros des frappes russes, mais n’ont pas précisé dans quelle mesure.

Dans la région de Kherson, pas moins de 61 tirs de roquettes, d’artillerie et de mortiers russes au cours des dernières 24 heures ont tué une personne et en ont blessé deux autres. Le gouverneur régional de Kherson, Yaroslav Yanushevych, a publié sur Telegram que les forces russes avaient attaqué depuis des positions retranchées sur la rive droite du Dniepr, frappant des établissements d’enseignement, des immeubles d’habitation et des maisons privées.

Dans les régions orientales de Kharkiv et de Dnipropetrovsk, l’armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé six frappes de missiles et autant d’attaques aériennes contre des cibles civiles tandis que les forces ukrainiennes ont repoussé les attaques terrestres russes sur ou à proximité de 19 colonies dans le nord et l’est.

Des bombardements russes ont également frappé un hôpital de district dans la ville de Volchansk, dans le nord-est de la région de Kharkiv, blessant cinq personnes, selon le gouverneur local Oleh Syniehubov. Syniehubov a posté sur Telegram que les quatre hommes et une femme étaient tous dans un « état modéré.