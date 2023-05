Le président turc Erdogan scelle la victoire électorale pour entrer dans la troisième décennie au pouvoir

Le président turc et chef du parti Justice et Développement (AK) Recep Tayyip Erdogan prononce un discours lors de la réunion de son groupe de partis à la Grande Assemblée nationale turque (TGNA) à Ankara, le 18 mai 2022.

Les médias turcs ont rapporté dimanche que Recep Tayyip Erdogan avait remporté l’élection présidentielle turque de 2023, prolongeant son règne dans sa troisième décennie au pouvoir après avoir fait face à la course la plus serrée de sa carrière.

Le radiodiffuseur public turc TRT a convoqué l’élection présidentielle du président sortant Erdogan.

Le décompte des voix de l’agence de presse d’État Anadolu montre qu’Erdogan, le principal candidat de l’opposition, Kemal Kılıcdaroglu, a obtenu 52,11% contre 47,89% avec 98,52% des voix comptées.

Les chiffres officiels ont été plus lents que les chiffres des médias, et bien qu’ils montrent Erdogan en tête, il n’a pas été officiellement annoncé vainqueur.

Les analystes ont vu la victoire d’Erdogan, 69 ans, comme presque dans le sac après le premier vote du 14 mai, qui l’a vu sortir cinq points de pourcentage devant son rival, dans un coup de géant à l’opposition.

Kilicdaroglu et son parti CHP avaient promis le changement, l’amélioration économique, le sauvetage des normes démocratiques et des liens plus étroits avec l’Occident – ce que beaucoup espéraient les mener à la victoire, d’autant plus que des années de politiques économiques d’Erdogan ont contribué à créer une crise du coût de la vie en Dinde. Mais au final, ce n’était pas suffisant.

La popularité du chef de l’AK Party reste bien vivante, même malgré la colère du public face à la lenteur de la réponse du gouvernement à la suite d’une série de tremblements de terre dévastateurs en février qui ont tué plus de 50 000 personnes.