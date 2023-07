Le président turc Erdogan retarde la ratification de l’adhésion de la Suède à l’OTAN et exige le respect de ses obligations

Le président turc Erdogan a indiqué que son pays n’était pas encore prêt à approuver l’adhésion de la Suède à l’OTAN, déclarant que Stockholm devait remplir certaines conditions.

La Turquie a retardé l’approbation finale de l’adhésion de la Suède à l’OTAN, exprimant des inquiétudes quant à l’approche de la Suède envers les manifestations anti-islamiques et les groupes que la Turquie considère comme des menaces pour la sécurité, y compris les groupes militants kurdes.

L’OTAN exige l’approbation unanime de tous les membres existants pour s’étendre, et la Turquie et la Hongrie sont les derniers pays qui n’ont pas ratifié la candidature de la Suède.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a signalé lundi que son pays n’était pas prêt à ratifier l’adhésion de la Suède à l’OTAN, affirmant que Stockholm devait travailler plus dur sur les « devoirs » qu’il devait accomplir.

S’exprimant après une réunion du Cabinet, Erdogan a également renouvelé sa condamnation d’une manifestation brûlant le Coran qui a eu lieu en Suède la semaine dernière, décrivant l’action comme un crime de haine contre les musulmans.

« Nous avons clairement indiqué que la lutte déterminée contre les organisations terroristes et l’islamophobie est notre ligne rouge », a déclaré Erdogan. « Tout le monde doit accepter que l’amitié de la Turquie ne peut être gagnée en soutenant le terrorisme ou en faisant de la place aux terroristes. »

La Turquie a retardé l’approbation définitive de l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire, accusant le pays d’être trop indulgent envers les manifestations et les groupes anti-islamiques qu’Ankara considère comme des menaces pour la sécurité. Il s’agit notamment de groupes militants kurdes qui ont mené une insurrection meurtrière pendant des décennies en Turquie.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, a mené une insurrection de 38 ans contre la Turquie qui a fait des dizaines de milliers de morts. Elle est désignée organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN, JENS STOLTENBERG, FAIT DES DERNIERS EFFORTS POUR ACCORDER L’ADHÉSION À LA SUÈDE AVANT LE SOMMET

L’OTAN veut intégrer la Suède au moment où les dirigeants de l’OTAN se réuniront en Lituanie les 11 et 12 juillet, mais Erdogan a déclaré que Stockholm avait encore des obligations à remplir. L’OTAN exige l’approbation unanime de tous les membres existants pour s’étendre, et la Turquie et la Hongrie sont les seuls pays qui n’ont pas encore ratifié la candidature de la Suède.

« Au lieu de perdre du temps avec des tactiques de distraction, nous pensons que tenir les promesses sera une méthode plus rationnelle et plus bénéfique », a déclaré Erdogan. « Nous leur conseillons de se scruter et de mieux faire leurs devoirs. »

Il faisait référence à un mémorandum que la Suède et la Finlande ont signé avec la Turquie l’année dernière en vertu duquel ils ont convenu de répondre aux préoccupations d’Ankara. La lutte contre l’islamophobie ne figurait pas dans le mémorandum.

La semaine dernière, la police suédoise a autorisé une manifestation devant une mosquée du centre de Stockholm, invoquant la liberté d’expression après qu’un tribunal a annulé l’interdiction de brûler un Coran similaire.

« L’ignoble attaque contre notre livre sacré, le Saint Coran, à Stockholm, la capitale de la Suède, nous a tous mis en colère », a déclaré Erdogan. « Ce mépris pervers des sentiments de 2 milliards de musulmans ne peut être compatible avec les valeurs humaines les plus élémentaires, sans parler de la liberté de pensée. »

La Suède et la Finlande ont abandonné leurs positions traditionnelles de non-alignement militaire pour chercher protection sous le parapluie de sécurité de l’OTAN, craignant d’être ciblées par Moscou après que la Russie a envahi l’Ukraine l’année dernière. La Finlande a rejoint l’alliance plus tôt cette année après que le parlement turc a ratifié la candidature du pays nordique.

La Suède a modifié sa législation antiterroriste depuis sa demande d’adhésion à l’OTAN, mais la Turquie affirme que les partisans des groupes militants peuvent librement organiser des manifestations, recruter et se procurer des ressources financières dans le pays.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a convoqué la semaine dernière une réunion de hauts responsables de Turquie, de Suède et de Finlande pour le 6 juillet afin d’essayer de surmonter les objections turques à l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire.