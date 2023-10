Le président turc Erdogan qualifie le siège et les bombardements israéliens de Gaza de « massacre » | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné le blocus et les bombardements israéliens sur la bande de Gaza assiégée, les qualifiant de « massacre ».

S’adressant mercredi aux membres de son parti AKP au pouvoir, Erdogan a déclaré que même la guerre avait une «moralité», mais que la flambée de violence depuis le week-end avait «très gravement» violé cette moralité.

« Empêcher les gens de satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux et bombarder les logements où vivent des civils – en bref, mener un conflit en utilisant toutes sortes de méthodes honteuses – n’est pas une guerre, c’est un massacre », a-t-il déclaré, faisant référence à Israël coupant l’électricité et l’eau pour Gaza et la destruction des infrastructures.

« Nous nous opposons ouvertement au meurtre de civils sur les territoires israéliens. De même, nous ne pourrons jamais accepter le massacre d’innocents sans défense à Gaza par des bombardements aveugles et constants », a déclaré Erdogan.

Au moins 1 055 Palestiniens ont été tués et des milliers blessés dans les bombardements israéliens sur Gaza depuis samedi, lorsque le groupe armé palestinien Hamas a lancé un raid sans précédent en Israël. Au moins 1 200 Israéliens ont également été tués et plus de 100 pris en otages dans le conflit en cours.

Israël a placé Gaza sous « siège total » pour empêcher la nourriture et le carburant d’atteindre l’enclave de 2,3 millions de personnes, dont beaucoup sont pauvres et dépendantes de l’aide. L’administration de Gaza a déclaré mercredi que l’électricité avait été coupée après que l’unique centrale électrique ait cessé de fonctionner.

Erdogan a déclaré que la politique répressive d’Israël à l’égard des Palestiniens était au cœur du conflit. « Israël ne doit pas oublier que s’il agit comme une organisation, et non comme un État, il finira par être perçu comme tel », a-t-il déclaré.

Erdogan a critiqué les attaques « disproportionnées » d’Israël contre Gaza, les qualifiant de « dénuées de tout fondement éthique », et a appelé le monde à ne pas prendre « aveuglément » parti. Laisser le problème sous-jacent non résolu conduirait à de nouveaux conflits, plus violents, a-t-il averti.

« Nous appelons les pays des Amériques, d’Europe et d’autres régions à adopter une position entre les parties qui soit juste, juste et fondée sur des équilibres humanitaires. Tout le monde devrait s’abstenir de tout acte susceptible de punir totalement le peuple palestinien, comme le blocage de l’aide humanitaire », a-t-il déclaré.

La Turquie, qui a soutenu les Palestiniens dans le passé et accueilli des membres du Hamas, s’efforce de rétablir ses liens avec Israël après des années d’animosité. Contrairement à l’Union européenne et aux États-Unis, la Turquie ne considère pas le Hamas comme une organisation « terroriste ».

Ankara a proposé de servir de médiateur dans le conflit en cours, Erdogan et son ministre des Affaires étrangères organisant des appels avec les puissances régionales, les États-Unis et d’autres. Cependant, l’envoyé d’Israël à Ankara a déclaré qu’il était trop tôt pour discuter d’une médiation.