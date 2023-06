Le président turc Erdogan prête serment pour un troisième mandat | Nouvelles du monde

Recep Tayyip Erdogan prête serment après avoir remporté l’élection présidentielle du mois dernier (Photo: AFP) Le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a prêté serment, inaugurant un troisième mandat présidentiel après trois mandats en tant que Premier ministre. M. Erdogan, 69 ans, a remporté un nouveau mandat de cinq ans lors d’un second tour à la présidentielle la semaine dernière, prolongeant potentiellement son règne de 20 ans dans le pays clé de l’OTAN qui chevauche l’Europe et l’Asie en un quart de siècle. Il a prêté serment lors d’une session au parlement avant une cérémonie d’investiture à laquelle assistaient des dizaines de dignitaires étrangers. Le dirigeant turc annoncera son nouveau cabinet plus tard samedi.



Erdogan dirige la Turquie depuis plus de 20 ans (Photo : Shutterstock) Le line-up devrait indiquer s’il y aura une poursuite de politiques économiques non orthodoxes ou un retour à des politiques plus conventionnelles au milieu d’une crise du coût de la vie. Le pays de 85 millions d’habitants contrôle la deuxième plus grande armée de l’OTAN, accueille des millions de réfugiés et a joué un rôle crucial dans la négociation d’un accord qui a permis l’expédition de céréales ukrainiennes, évitant ainsi une crise alimentaire mondiale. M. Erdogan doit prêter serment au parlement, suivi d’une cérémonie d’inauguration dans son vaste palais. Il est également en ligne pour révéler les membres de son nouveau cabinet lors d’une cérémonie distincte plus tard samedi. Des dizaines de dignitaires étrangers se déplacent pour assister à la cérémonie, dont le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg et Carl Bildt, un ancien Premier ministre suédois de haut niveau. Ils devraient faire pression sur M. Erdogan pour qu’il lève les objections de son pays à l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire – qui nécessite l’approbation unanime de tous les alliés. La Turquie accuse la Suède d’être trop indulgente envers les militants kurdes et d’autres groupes que la Turquie considère comme des terroristes.



Le président turc devrait approuver l’adhésion de la Suède à l’OTAN (Photo: AP) L’Otan veut faire entrer la Suède dans l’alliance au moment où les dirigeants alliés se rencontreront en Lituanie les 11 et 12 juillet, mais la Turquie et la Hongrie n’ont pas encore approuvé la candidature. M. Erdogan prête serment au milieu d’une multitude de défis nationaux à venir, notamment une économie en difficulté, des pressions pour le rapatriement de millions de réfugiés syriens et la nécessité de reconstruire après un tremblement de terre dévastateur en février qui a tué 50 000 personnes et rasé des villes entières dans le sud du pays. Le pays est aux prises avec une crise du coût de la vie alimentée par l’inflation qui a culminé à 85 % en octobre avant de redescendre à 44 % le mois dernier. La monnaie turque a perdu plus de 10% de sa valeur face au dollar depuis le début de l’année. Les critiques attribuent la tourmente à la politique de M. Erdogan de baisser les taux d’intérêt pour promouvoir la croissance, ce qui va à l’encontre de la pensée économique conventionnelle qui appelle à augmenter les taux pour lutter contre l’inflation. Plus: Tendance

Selon des informations non confirmées des médias, M. Erdogan prévoit de reconduire Mehmet Simsek, ancien ministre des Finances et vice-Premier ministre respecté, à la tête de l’économie. Cette décision signifierait un retour du pays, la 19e économie mondiale selon la Banque mondiale, à des politiques économiques plus orthodoxes. Au pouvoir en tant que Premier ministre puis en tant que président depuis 2003, M. Erdogan est déjà le dirigeant le plus ancien de la Turquie. Il a consolidé son pouvoir par des changements constitutionnels qui ont transformé la présidence turque d’un rôle largement cérémoniel en un bureau puissant. Les critiques disent que sa deuxième décennie au pouvoir a été entachée par un recul démocratique brutal, notamment l’érosion d’institutions telles que les médias et le système judiciaire et l’emprisonnement d’opposants et de critiques. M. Erdogan a battu le challenger de l’opposition Kemal Kilicdaroglu lors d’un second tour de scrutin tenu le 28 mai, après avoir échoué de peu à remporter une victoire pure et simple lors d’un premier tour de scrutin le 14 mai. M. Kilicdaroglu avait promis de mettre la Turquie sur une voie plus démocratique et d’améliorer les relations avec l’Occident. Les observateurs internationaux ont jugé les élections libres mais pas équitables. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez votre besoin de savoir

