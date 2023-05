Points clés Turkiye se rendra aux urnes dimanche pour porter un jugement sur le président Recep Tayyip Erdoğan.

M. Erdoğan est au pouvoir depuis plus de deux décennies.

Sa popularité a diminué en raison de la crise économique actuelle de Turkiye et de sa gestion de la réponse au tremblement de terre.

Turkiye se rendra aux urnes dimanche lors d’une élection tendue qui pourrait être la plus importante du pays depuis des générations et la plus difficile de la carrière du président Recep Tayyip Erdoğan.

Le pays transcontinental est au milieu d’une crise économique paralysante et est toujours en train de se reconstruire après un tremblement de terre dévastateur en février qui a fait 50 000 morts.

M. Erdoğan est au pouvoir depuis deux décennies, d’abord en tant que Premier ministre puis en tant que président à partir de 2014. Depuis lors, une constitution sur mesure lui a permis de consolider son pouvoir en tant que dirigeant le plus ancien du pays.

Mais en 2023, le président et son Parti de la justice et du développement (AKP) d’origine islamique sont autant abhorrés qu’adorés.

Alors, qui est exactement M. Erdoğan, qui le soutient, et dans quelle mesure la réponse au tremblement de terre a-t-elle ruiné ses chances électorales ?

Et que pourrait signifier le résultat des élections pour la Turquie ?

Qui est Recep Tayyip Erdogan ?

M. Erdoğan a été élevé dans une famille musulmane pauvre et conservatrice du quartier ouvrier de Kasimpasa à Istanbul.

Il est résolument conservateur, sa politique étant guidée par sa foi musulmane stricte. Il désapprouve fumer et boire, défend les valeurs familiales traditionnelles au détriment de la communauté LGBTIQ+ et des femmes émancipées, et prône le port du foulard.

M. Erdoğan a tenté de propulser la Turquie dans le 21e siècle grâce à des investissements d’infrastructure à grande échelle. Il s’agit notamment d’un pont imposant sur le détroit du Bosphore, la plus grande mosquée de Turquie conçue pour accueillir 30 000 fidèles, le canal d’Istanbul, des centrales électriques, un chemin de fer à grande vitesse et un troisième aéroport d’Istanbul, conçu pour être le plus grand du monde.

Le président controversé Recep Tayyip Erdoğan est le plus ancien dirigeant de Turkiye. Source: PAA Il est également un orateur doué et a prononcé des discours passionnés devant des foules immenses tout au long de la campagne électorale, les médias pro-gouvernementaux diffusant ses performances en direct à travers le pays et les rediffusant jusque tard dans la nuit.

« C’est un homme très religieux, avec de grandes idées sur la place de la Turquie dans le monde », a expliqué Vedi Hadiz, professeur d’études asiatiques et directeur de l’Institut asiatique de l’Université de Melbourne, à SBS News.

« Il a un côté autoritaire croissant et ne supporte pas la critique. »

A-t-il des chances de gagner ?

Les experts disent que c’est trop proche pour appeler.

La plus grande opposition est le Parti républicain du peuple de centre-gauche (dont l’acronyme turc est CHP), qui a été formé par le fondateur de la république laïque de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk et dirigé par Kemal Kilicdaroglu.

Le CHP s’est aligné sur d’autres forces nationalistes et conservatrices au sein d’une coalition appelée Nation Alliance.

Le professeur Hadiz affirme qu’une opposition fragmentée pourrait ne pas suffire à vaincre M. Erdoğan et son AKP.

« Erdoğan bénéficie d’une opposition fragmentée », a-t-il déclaré. « Je dirais que ses chances sont de 50-50. »

Le professeur Ihsan Yilmaz, titulaire de la chaire de recherche en études islamiques à l’Université Deakin, déclare pour la première fois en 20 ans que M. Erdoğan « n’est pas confiant », ce qui est dû au mauvais état de l’économie.

L’économie de Turkiye est dans une spirale descendante depuis qu’un référendum en 2017 a donné à M. Erdoğan des pouvoirs étendus en tant que président. Au cours de la dernière année, il a maintenu les taux d’intérêt bas, convaincu que des coûts d’emprunt plus élevés entraînent des prix plus élevés, contrairement à la théorie économique et à la politique monétaire établies dans la plupart des pays du monde.

En conséquence, l’inflation dans le pays a grimpé à environ 80 % tandis que le chômage a augmenté à plus de 10 %.

« Normalement, dans ce contexte, le parti au pouvoir perdrait la plupart des voix, mais le parti d’Erdoğan obtient toujours environ 35 à 40 % de soutien car il contrôle 90 % des médias », a déclaré le professeur Yilmaz à SBS News.

Qui sont les partisans de M. Erdoğan ?

Selon le professeur Yilmaz, les partisans du président sont principalement des personnes sans instruction des régions rurales ou des zones urbaines populaires.

« Ils croient dans son récit, que l’opposition est dirigée par les impérialistes occidentaux qui détestent l’Islam. Il se présente comme le leader du monde musulman et les personnalités de l’opposition comme des marionnettes et des pions de l’Occident.

Le président turc Erdoğan fera face à son plus grand test électoral lors des prochaines élections générales du pays. Source: Getty / Bourak Kara Mais M. Erdoğan n’a pas eu beaucoup de chance de gagner la jeune génération, parmi laquelle le soutien au président se situe à environ 20 %.

L’alignement politique des millions de personnes qui composent la diaspora turque – et qui ont déjà voté – est divisé, dit le professeur Yilmaz.

«Ceux qui sont allés en Europe continentale en tant que travailleurs dans les années 50 ou 60 sont principalement issus des zones rurales, sont probablement des personnes sans instruction et plus susceptibles de voter pour Erdoğan. Mais si vous regardez l’Angleterre, les États-Unis et certaines autres régions, ce sont les cols blancs de la diaspora éduquée qui sont moins susceptibles de voter pour Erdoğan.

Contactée par SBS News, l’Alliance mutuelle turque australienne a déclaré qu’elle travaillait pour promouvoir et protéger la culture turque en Australie, et « n’a rien à commenter » concernant les élections de Turkiye.

Dans quelle mesure la réponse au tremblement de terre a-t-elle blessé M. Erdoğan ?

Dans une certaine mesure, mais pas fatalement, disent les experts.

Le professeur Hadiz dit que la catastrophe a révélé des années de mauvaise gestion et de corruption dans l’industrie de la construction, où des associés d’Erdoğan avaient été nommés à des postes d’autorité.

« Les dégâts causés par le tremblement de terre ont clairement révélé des années de mauvaise gestion cachée via le copinage », a-t-il déclaré.

« Mais même si cela a blessé Erdoğan, cela ne l’a pas fait fatalement. »

Le professeur Yilmaz dit que les villes touchées par le tremblement de terre se trouvent principalement au cœur de l’AKP. Mais bien qu’il y ait eu de la colère quant à la capacité médiocre de l’infrastructure à résister au tremblement de terre, la destruction n’a pas suffi à réduire considérablement le soutien au président.

« Les gens qui étaient en colère étaient déjà en colère contre lui. Le tremblement de terre n’a donc pas beaucoup changé », a-t-il déclaré.

Un tremblement de terre massif de magnitude 7,8 a secoué de vastes étendues de la Turquie et de certaines parties de la Syrie en février. Source: Getty / AFP / Ozan Kose Parce que ses partisans sont religieux, M. Erdoğan a lié la catastrophe à la religion, a ajouté le professeur Yilmaz.

«Il l’a simplement présenté comme un acte de Dieu. Il a dit que les gens qui mourraient iraient au paradis.

Depuis la catastrophe, M. Erdoğan s’est positionné en héros en reconstruisant des maisons à grande vitesse, grâce à ses contacts dans l’industrie du bâtiment.

« En fait, il a été très doué pour la construction parce que ses copains sont tous dans l’industrie de la construction. Donc, sa base électorale sait qu’il peut livrer, qu’il peut construire ces maisons très rapidement. Mais il a défini les lois, les réglementations et les préoccupations environnementales comme des obstacles au développement.

« Il a également injecté beaucoup d’argent dans l’économie et pour ces personnes qui ont souffert du tremblement de terre. »

Quels sont les résultats potentiels de l’élection?

Nous pourrions voir des troubles si M. Erdoğan perdait, dit le professeur Yilmaz.

« M. Erdoğan affirme que l’opposition est soutenue par des terroristes et des observateurs occidentaux. Si l’opposition gagne, M. Erdoğan prétendra qu’il s’agit d’un coup d’État contre le gouvernement et pourrait encourager les gens à descendre dans la rue.

Si le président remporte un autre mandat, ce sera probablement plus calme, ajoute-t-il.

« Les dirigeants de l’opposition ont parlé de calme et ont demandé aux gens de ne pas descendre dans la rue, de ne pas être provoqués. Ils promettent la démocratie.

Le professeur Hadiz dit qu’une victoire de M. Erdoğan pourrait être une préoccupation pour la Turquie.

« Nous verrons la montée continue d’une combinaison d’islamisme et d’ultra-nationalisme, et un manque d’opportunités pour la démocratie turque de rebondir. »

Le professeur Yilmaz s’inquiète de l’avenir du pays qui s’est coupé de l’Occident.

« L’opposition peut faire venir de l’argent de l’Occident sous la forme d’investissements étrangers directs et travailler avec le FMI. Si Erdoğan gagne, que la Turquie soit un pays totalement autoritaire, il y aura un chaos économique et il n’y aura aucun changement, personne ne faisant confiance à la Turquie, aucun investissement direct étranger ou argent venant de l’étranger.

« Ce sera un désastre complet. »

Avec l’AFP