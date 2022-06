Le président turc Erdogan est un autoritaire montant et les démocraties occidentales doivent réagir

Que signifie défendre la démocratie et les droits de l’homme dans le monde ? Il ne suffit pas de répondre uniquement aux situations les plus flagrantes, telles que les détentions massives de millions de Ouïghours par la Chine ou l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie. Nous devons également réagir rapidement à la détérioration des situations caractérisées par la montée de l’autoritarisme et le déclin du respect des droits de l’homme.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est un autoritaire en hausse, et les démocraties occidentales devraient commencer à réagir.

Qualifier les rivaux politiques, les dissidents et les défenseurs des droits humains de « terroristes » est typique mode opératoire pour les dirigeants autoritaires afin de maximiser le soutien mondial aux mesures extrêmes. Le président chinois Xi Jinping utilise le « contre-terrorisme » comme couverture pour sa politique génocidaire contre les Ouïghours et d’autres musulmans turcs. Et Erdogan utilise cette même astuce contre ses rivaux présumés, des Kurdes aux membres du mouvement Gülen dans le monde entier.

Erdogan réprime désormais activement les dissidents et les défenseurs des droits humains. À partir de juillet 2016 – après ce qu’Erdogan appelle une tentative de coup d’État et que les critiques appellent une tentative de coup d’État fabriquée – le gouvernement turc a arrêté plus de 15 000 personnes, dont près de 2 000 procureurs et juges, et fermé plus de 2 000 institutions et 131 médias. Beaucoup ont été brutalement torturés ou incarcérés pendant des mois, voire des années, sans inculpation. La Turquie a détenu tellement de journalistes qu’ils ont été pendant un certain temps le pire geôlier de journalistes au monde.

Erdogan sévit également contre les défenseurs des droits humains à l’étranger. Récemment, le gouvernement turc a annoncé une enquête sur l’un d’entre nous, Enes Kantor Freedom, pour le crime d’« insulte au président ». Les milices turques affiliées à Erdogan ont menacé de trouver et de tuer Freedom pour sa défense des droits humains.

Les partisans du gouvernement d’Erdogan diraient que la Turquie est une démocratie qui organise des élections régulières – et cela la distingue de certains des pires régimes autoritaires du monde. Nous disons en réponse que la démocratie et l’autocratie existent sur un continuum et non dans des boîtes. La démocratie peut monter et descendre par incréments, jusqu’à ce qu’elle disparaisse.

Erdogan a pris diverses mesures antidémocratiques – telles que l’adoption de nouvelles lois électorales troublantes, la répression de la liberté des médias et l’arrestation et la détention arbitraires de juges – qui ont considérablement amoindri le caractère démocratique du pays. Ces changements, de concert avec l’utilisation croissante par Erdogan de tactiques autoritaires classiques pour réprimer la dissidence, représentent des signes avant-coureurs clairs.

L’importance d’une action précoce est évidente. Si le Canada et des pays aux vues similaires avaient imposé des sanctions ciblées à la Russie alors qu’elle se militarisait à la frontière de l’Ukraine, et non après avoir déjà lancé une invasion à grande échelle, peut-être que l’invasion à grande échelle aurait pu être empêchée.

Si les démocraties occidentales avaient démêlé les chaînes d’approvisionnement de la Chine il y a des années, il n’y aurait peut-être pas aujourd’hui environ 2,5 millions de Ouïghours et d’autres minorités persécutées à risque de travail coercitif. Le Canada et les pays aux vues similaires devraient prendre des mesures contre l’autoritarisme croissant d’Erdogan avant qu’il ne soit trop tard.

