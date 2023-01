Le président turc Erdogan dit qu’il pourrait approuver la candidature de la Finlande à l’OTAN avant celle de la Suède

Le président turc a suggéré que son pays pourrait approuver la demande d’adhésion de la Finlande à l’OTAN avant de prendre des mesures contre la Suède, tandis que le gouvernement turc a émis un avertissement de voyage pour les pays européens en raison de manifestations anti-turques et de ce qu’il a qualifié d’islamophobie.

L’avertissement aux voyageurs publié samedi soir fait suite à des manifestations le week-end dernier devant l’ambassade de Turquie en Suède, où un militant anti-islam a brûlé le Coran et des groupes pro-kurdes ont protesté contre la Turquie. Les événements ont renforcé le refus de la Turquie jusqu’à présent de ratifier la candidature de la Suède à l’OTAN.

La Suède et la Finlande ont demandé conjointement à devenir membres de l’alliance militaire, abandonnant leur non-alignement militaire de longue date à la suite de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Dans une vidéo préenregistrée d’un événement publiée dimanche, le président Recep Tayyip Erdogan a indiqué que la Turquie pourrait approuver uniquement la Finlande.

“Si nécessaire, nous pourrions transmettre un message différent sur la Finlande. La Suède sera choquée lorsque nous transmettrons un message différent sur la Finlande”, a déclaré Erdogan à un groupe de jeunes de la province de Bilecik.

La Turquie a accusé le gouvernement de Stockholm d’être trop indulgent envers les groupes qu’il considère comme des organisations terroristes ou des menaces existentielles, y compris les groupes kurdes. L’OTAN exige l’approbation unanime de ses membres existants pour en ajouter de nouveaux, mais le gouvernement d’Erdogan a déclaré qu’il n’accepterait d’admettre la Suède que si le pays remplissait ses conditions.

La Turquie a donné une liste de souhaits d’extradition à la Suède

Dans son avertissement de voyage aux citoyens, le ministère turc des Affaires étrangères a cité une augmentation des manifestations anti-turques par des “groupes ayant des liens avec des groupes terroristes”, une référence au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, qui a mené une insurrection de plusieurs décennies contre Turquie. Avec la Turquie, l’Union européenne et les États-Unis désignent également le PKK comme groupe terroriste.

Des groupes pro-kurdes ont agité les drapeaux du PKK et de ses affiliés lors de manifestations en Suède organisées en réponse à la promesse de la Suède et de la Finlande d’empêcher les activités du PKK dans leur pays afin d’obtenir l’approbation de la Turquie pour leur adhésion à l’OTAN.

Suède, Finlande Ratification de l’OTAN retardée par la Turquie, approbations de la Hongrie Rosemary Barton Live s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères de la Suède, Tobias Billström, dans sa première entrevue canadienne sur le processus de ratification de l’OTAN par la Suède et la Finlande. Leur entrée dans l’alliance militaire est actuellement bloquée par l’approbation de la Turquie et de la Hongrie.

Erdogan a déclaré avoir dit au Premier ministre suédois : “Vous extraderez ces terroristes si vous voulez vraiment entrer dans l’OTAN. Si vous n’extradez pas ces terroristes, alors désolé.” Il a déclaré que la Turquie avait fourni une liste de 120 personnes qu’elle souhaitait extrader de Suède, une demande qui faisait partie d’un mémorandum signé en juin qui a évité le veto de la Turquie à la candidature conjointe des pays nordiques.

La Turquie demande l’extradition de militants présumés du PKK ainsi que de certains partisans de Fethullah Gulen, le religieux musulman accusé de la tentative de coup d’État de 2016. En décembre, la Cour suprême suédoise a déclaré que le pays ne pouvait pas extrader Bulent Kenes, l’ancien rédacteur en chef d’un journal lié à Gulen, provoquant la colère de la Turquie.

La Turquie a également fermement condamné l’incendie du Coran par le militant d’extrême droite Rasmus Paludan le week-end dernier à Stockholm, qu’il a répété vendredi à Copenhague. Ankara a convoqué l’ambassadeur des Pays-Bas après qu’un autre militant d’extrême droite ait déchiré des pages du Coran à La Haye.

Les pays nordiques ont mis à jour l’avis de voyage pour la Turquie

Suite aux manifestations de la semaine dernière, Erdogan a averti la Suède de ne pas s’attendre à un soutien pour sa candidature à l’alliance militaire. La Turquie a également reporté indéfiniment une réunion clé à Bruxelles qui aurait discuté de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN.

Le ministère turc des Affaires étrangères a exhorté ses citoyens à prendre des précautions et à rester à l’écart des zones de démonstration en Europe. Il a également déclaré qu’ils devraient s’adresser aux autorités locales s’ils sont confrontés à des attaques xénophobes ou racistes.

Des personnes ont incendié un drapeau suédois lors d’une petite manifestation devant le consulat suédois à Istanbul, en Turquie, le 21 janvier. Les manifestations anti-turques ont accru la tension entre les deux pays alors que la Suède demande à la Turquie d’adhérer à l’OTAN. (Emrah Gurel/Associated Press)

Dans un avis séparé, le ministère a également exhorté les citoyens turcs à être vigilants aux États-Unis en cas de manifestations en réponse au passage à tabac mortel par la police de Tire Nichols, un homme noir non armé.

Plus tôt samedi, avant que la Turquie n’ait publié son avertissement de voyage, les pays nordiques ont publié séparément des directives de voyage mises à jour pour la Turquie. Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont exhorté leurs citoyens en visite en Turquie à éviter les grands rassemblements et à faire preuve de prudence.

Le ministère suédois des Affaires étrangères a déclaré dans un message sur son site Internet que l’ambassade de Suède à Ankara reste fermée au public et que les visiteurs du consulat général du pays à Istanbul sont « priés de faire preuve de vigilance ».

“Nous voulons faire prendre conscience aux Suédois de Turquie que de nouvelles manifestations pourraient avoir lieu”, a déclaré le ministère suédois, faisant référence aux contre-manifestations qui ont éclaté en Turquie après les événements du week-end dernier à Stockholm.