Le président turc Erdogan déclare l’état d’urgence pour les régions touchées par le tremblement de terre

Le président turc et chef du parti Justice et Développement (AK) Recep Tayyip Erdogan prononce un discours lors de la réunion de son groupe de partis à la Grande Assemblée nationale turque (TGNA) à Ankara, le 18 mai 2022.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété mardi l’état d’urgence pour trois mois dans 10 provinces du pays.

La Turquie et la Syrie voisine sont sous le choc de deux tremblements de terre consécutifs – les plus violents de la région depuis près d’un siècle – qui ont dévasté d’immenses étendues de territoire, emportant avec eux des vies et des bâtiments.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le nombre de morts suite aux tremblements de terre est supérieur à 5 000, et de nombreuses personnes sont toujours portées disparues et grièvement blessées. Et peu de temps après que la catastrophe sismique a laissé des dizaines de milliers de personnes sans abri, une violente tempête hivernale s’est installée, menaçant encore plus de vies.

Les tremblements de terre, qui ont eu lieu à neuf heures d’intervalle et mesuraient respectivement 7,8 et 7,5 sur l’échelle de Richter, ont détruit au moins 6 000 bâtiments, dont beaucoup alors que des personnes s’y trouvaient encore. Les efforts de sauvetage se poursuivent – ​​le gouvernement turc a déployé près de 15 000 membres du personnel de recherche et de sauvetage – et des pays du monde entier ont promis une aide, mais les secouristes des deux pays se disent complètement débordés.

La Syrie, déjà paralysée par des années de guerre et de terrorisme, est la moins préparée à une telle crise. Les régions touchées abritent des milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays qui vivent déjà dans des conditions désastreuses comme des tentes et des cabanes de fortune, avec très peu d’infrastructures de santé et de services d’urgence sur lesquelles s’appuyer.

La poussière de la catastrophe étant toujours en train de s’installer, les analystes régionaux se penchent sur les impacts à plus long terme qu’elle pourrait avoir sur la Turquie, un pays dont la population de 85 millions d’habitants était déjà embourbée dans des problèmes économiques – et dont l’armée, l’économie et le président ont un impact majeur bien au-delà de ses frontières.

Ceci est une nouvelle de dernière heure, veuillez revenir plus tard pour en savoir plus.