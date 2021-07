Le président tunisien suspend le Parlement et limoge le Premier ministre

LE CAIRE – Le président tunisien a limogé le Premier ministre, suspendu le Parlement et pris le contrôle du pays dimanche soir après de grandes et violentes manifestations antigouvernementales dans un pays aux prises avec une aggravation des crises sanitaires et économiques. Les mesures prises par le président, Kais Saied, ont été considérées comme une menace pour la seule démocratie issue des manifestations du printemps arabe il y a dix ans. Un parti politique de premier plan, Ennahda, l’a qualifié de « coup d’État contre la démocratie tunisienne et sa constitution » et de « trahison de tous les Tunisiens », exhortant M. Saied à revenir immédiatement sur ses décisions. « La Tunisie est la seule réussite du printemps arabe et cette histoire ne s’arrête pas là », a déclaré Ennahda dans un communiqué. « Nous appelons tous les partisans internationaux de la démocratie à se rassembler pour dénoncer immédiatement cette injustice et appeler à la restauration immédiate de notre Parlement. » La nation nord-africaine est en extremis politique depuis des mois alors que M. Saied affrontait dans une lutte de pouvoir le Premier ministre Hichem Mechichi et le président du Parlement, Riad Gannouchi. Le pays a souffert pendant des années d’un chômage élevé, de la pauvreté et d’une paralysie économique qui ont conduit de nombreuses personnes à remettre en question les acquis de la révolution, et la pandémie de coronavirus a récemment submergé le système de santé, les Tunisiens mourant de Covid-19 au taux le plus élevé du Moyen-Orient. Est et Afrique.

Dans un geste la semaine dernière qui a sonné l’alarme sur ce que les opposants ont qualifié de dépassement de son autorité, M. Saied a remis le contrôle de la réponse tunisienne au coronavirus à l’armée au milieu du chaos dans les efforts de déploiement de la vaccination et dans les hôpitaux. Le président a annoncé dans un communiqué diffusé sur les médias d’État et posté sur Facebook qu’il limogerait M. Mechichi, assumerait le pouvoir exécutif avec « l’aide » d’un nouveau gouvernement nommé par lui, « gelerait » le Parlement pendant 30 jours et lèverait l’immunité de législateurs. Il a déclaré qu’il faisait cela pour préserver « la sécurité et l’indépendance du pays et pour protéger le fonctionnement normal des institutions de l’État ». Les actions de M. Saied sont intervenues après de grandes manifestations à travers le pays dimanche au cours desquelles les Tunisiens ont appelé à la dissolution du Parlement. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des foules acclamant, klaxonnant, hurlant et agitant des drapeaux tunisiens après que le président a annoncé le limogeage de M. Mechichi tard dimanche soir, la nuit noire illuminée par des fusées éclairantes rouges. D’autres vidéos montraient M. Saied traversant une foule dense de supporters en liesse le long de l’avenue Habib Bourguiba, la principale artère de la capitale, Tunis, où les révolutionnaires se sont rassemblés lors des manifestations de 2011 qui ont renversé son dictateur d’alors, Zine el-Abidine Ben Ali.

La prochaine étape pour la Tunisie n’est pas claire. Dans sa déclaration, M. Saied a déclaré de manière énigmatique qu' »un décret sera publié dans les prochaines heures réglementant ces mesures exceptionnelles que les circonstances ont dictées », ajoutant que les mesures « seront levées lorsque ces circonstances changeront ».

Lorsque M. Saied a été élu en 2019 en tant qu’étranger à la politique lors de ce qui était le deuxième vote présidentiel libre de l’histoire du pays, de nombreux Tunisiens espéraient qu’il pourrait renverser la vapeur. Il jouit toujours d’une forte popularité et d’une réputation d’incorruptibilité parmi beaucoup dans le pays. Mais après avoir nommé M. Mechichi Premier ministre l’année dernière, M. Saied a par la suite refusé de prêter serment à 11 ministres associés au nouveau chef du gouvernement, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles il allait au-delà de ses pouvoirs constitutionnels. M. Mechichi était soutenu par le parti Ennahda de M. Gannouchi, qui a toujours attiré des soutiens lors des élections législatives mais dont la force s’est avérée source de division en raison de son origine islamiste. La Constitution tunisienne de 2014 répartit le pouvoir exécutif entre le président, le Premier ministre et le président du Parlement. Mais M. Saied a cité l’article 80 de la Constitution, qui, selon lui, accorde au président des pouvoirs exceptionnels, et a déclaré qu’il avait consulté à la fois M. Mechichi et M. Gannouchi et avait tenu une réunion d’urgence avec d’autres responsables avant d’agir. L’article 80, cependant, n’accorde de tels pouvoirs au président qu’en cas de menace imminente. Et M. Gannouchi a nié avoir été consulté dimanche dans un communiqué publié sur la page Facebook d’Ennahda.

M. Gannouchi a également dénoncé ce qu’il a qualifié de « coup d’État » et a qualifié la suspension du Parlement d’« inconstitutionnelle, illégale et invalide ». L’assemblée « reste en place et remplira son devoir », a-t-il ajouté. Nada Rashwan a contribué au reportage.